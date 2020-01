Kryzys Napoli trwa nadal. Podopieczni Gennaro Gattuso przegrali z Fiorentiną 0-2. „Viola” odżyła po zmianie trenera i wypunktowała bezbarwną drużynę z Neapolu. Cały mecz rozegrali Arkadiusz Milik i Bartłomiej Drągowski. Piotr Zieliński został zmieniony w 64. minucie.

Piłkarze i kibice Napoli liczyli, że po serii dwóch ligowych porażek (z Interem i Lazio), "Azzurrim" uda się odnieść zwycięstwo w meczu z równie słabo spisującą się w tym sezonie Fiorentiną. Podopieczni Gennaro Gattuso wygrali ostatnie spotkanie w Pucharze Włoch i jak zaznaczał przed meczem Arkadiusz Milik, drużyna z Kampanii zrobi wszystko, aby pozostać na zwycięskiej ścieżce.



Fiorentina po bolesnej porażce z Romą (1-4) zaczęła radzić sobie całkiem nieźle i piłkarze z Toskanii w dwóch ostatnich spotkaniach pokonali SPAL i Atalantę (w meczu Pucharu Włoch). Wygrana z wyżej notowaną drużyną z Lombardii na pewno podbudowała graczy "Violi", lecz trener zespołu Giuseppe Iachini zaznacza, że teraz najważniejsze jest skupienie. W szeregach Fiorentiny wszyscy mają świadomość potencjalnej siły Napoli.



Arkadiusz Milik rozgrywał dziś 100. spotkanie w barwach Napoli!



W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie padło aż siedem bramek. Kibice zgromadzeni na Stadio San Paolo zapewne liczyli na powtórkę z otwierającego sezonu spotkania i ofensywną grę ze strony obu drużyn. Pierwsza do głosu doszła Fiorentina. W 10. minucie Pol Lirola zagrał piłkę w pole karne, ta po zamieszaniu trafiła do Gaetano Castrovilliego, jednak młody zawodnik "Violi" nie zdołał umieścić jej w siatce.



Napoli mogło odpowiedzieć już po chwili. Arkadiusz Milik sprawdził czujność Bartłomieja Drągowskiego uderzeniem z powietrza. Tym razem górą był bramkarz drużyny gości. W 20. minucie arbiter spotkania Fabrizio Pasqua zaalarmowany przez system VAR sprawdził, czy nie było zagrania Allana w polu karnym. Gracz "Azzurrich" rzeczywiście trącił piłkę ręką, lecz nie było to celowe działanie.



Fiorentina pomimo tego, że była nieco uśpiona na początku spotkania, to jako pierwsza wyszła na prowadzenie. Marco Benassi otrzymał precyzyjne podanie z głębi boiska i momentalnie zagrał piłkę w kierunku Federico Chiesy. Gwiazdor "Violi" przyjął futbolówkę i oddał bardzo kąśliwy strzał po ziemi, po którym udało mu się pokonać Davida Ospinę.



Mecz zrobił się bardzo żywy i piłka szybko przeniosła się pod pole karne drużyny gości. Strzał z dystansu oddał Piotr Zieliński, jednak futbolówka poszybowała minimalnie obok bramki Drągowskiego. Fiorentina nie zamierzała się dać zepchnąć do defensywy. Najpierw z linii bramkowej piłkę wybił Ospina, a po chwili do siatki trafił Patrick Cutrone. Radość młodego Włocha została wstrzymana przez sędziów, którzy dopatrzyli się spalonego i gol ostatecznie nie został uznany.



Piłkarze postanowili nie dać się nudzić kibicom oglądającym to spotkanie i błyskawicznie zobaczyliśmy kolejną groźną sytuację. Fabian Ruiz bardzo dobrze zagrał w pole karne, wprost do urywającego się Jose Callejona. Hiszpan zdecydował się na uderzenie głową, choć wydaje się, że mógł spróbować podać do Lorenzo Insigne lub Allana. Skrzydłowy wybrał indywidualny wariant zakończenia akcji i nie trafił, jak określają to włoskie media, w lustro bramki.

Tuż przed zakończeniem pierwszej części gry, ponownie do głosu doszli gracze z Toskanii. Sebastiano Luperto popełnił błąd i aktywny w dzisiejszym spotkaniu Benassi oddał strzał, który udało się sparować bramkarzowi Napoli. Początek drugiej połowy nie zachwycał i groźniej zrobiło się dopiero po strzel Insigne w 51. minucie. Reprezentant Włoch uderzył z dystansu, a piłka minimalnie chybiła celu.

"Viola" cierpliwie czekała na swoją okazję i w końcu Chiesa znalazł się w sytuacji sam na sam z Ospiną. Włoch rozegrał piłkę z Castrovillim, ten dobrze podciął piłkę nad linią obrony. Dopadł do niej strzelec jedynej bramki w tym spotkaniu, lecz tym razem uderzył za słabo i dobrze interweniował golkiper drużyny z południa Włoch.



Z każdą kolejną minutą gry, tempo meczu znacznie spadało. Boiskową nudę przerwała Fiorentina, a dokładniej Dusan Vlahović. Rosły napastnik "Violi" lubi strzelać ładne bramki w końcówkach meczu. Efektownie trafił w meczu z Interem i dziś również powtórzył tę sztukę. Serb oddał precyzyjny strzał z bocznej strefy boiska tuż obok bezradnego Ospiny.

PA



Serie A - wyniki, tabela, terminarz

20. kolejka Włochy - Serie A

2020-01-18 20:45 | Stadion: Stadio San Paolo | Arbiter: F. Pasqua SSC Napoli ACF Fiorentina 0 2 DO PRZERWY 0-1 F. Chiesa 26' D. Vlahović 74'

0 2 SSC Napoli Fiorentina Drągowski Caceres Henrique Lirola Milenković Pezzella Benassi Castrovilli Pulgar Farfán Chiesa Cutrone Ospina Di Lorenzo Hysaj Luperto Manolas Allan Ruiz Zieliński Callejón Milik Insigne SKŁADY SSC Napoli Fiorentina David Ospina Bartłomiej Drągowski Giovanni Di Lorenzo Martin Caceres 61′ 61′ Elseid Hysaj 84′ 84′ 87′ 87′ Dalbert Henrique Chagas Estevão Sebastiano Luperto Pol Mikel Lirola Kosok Kostas Manolas Nikola Milenković 56′ 56′ Marques Loureiro Allan Germán Alejandro Pezzella Fabián Ruiz Pena Marco Benassi 64′ 64′ Piotr Zieliński Gaetano Castrovilli 75′ 75′ Jose Callejon Erick Antonio Pulgar Farfán Arkadiusz Milik 26′ 26′ 78′ 78′ Federico Chiesa Lorenzo Insigne 66′ 66′ Patrick Cutrone REZERWOWI Orestis Karnezis Pietro Terracciano Alex Meret 87′ 87′ Federico Ceccherini Lorenzo Tonelli Maximiliano Martín Olivera De Andrea 56′ 56′ 66′ 66′ Diego Demme Luca Ranieri Eljif Elmas Aleksa Terzić Stanislav Lobotka Lorenzo Venuti 75′ 75′ Fernando Llorente Milan Badelj 64′ 64′ Hirving Lozano Valentin Eysseric Amin Younes Rachid Ghezzal Szymon Żurkowski 78′ 78′ Riccardo Sottil 66′ 66′ 74′ 74′ Dušan Vlahović

STATYSTYKI SSC Napoli Fiorentina 0 2 Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 10 10 Strzały na bramkę 4 6 Rzuty rożne 4 5 Faule 7 10 Spalone 1 2