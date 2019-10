Napoli zremisowało z Atalantą 2-2. Podopieczni Carlo Ancelottiego ponownie nie dali rady utrzymać jednobramkowego prowadzenia w meczu. Jedną z bramek dla „Azzurrich” zdobył Arkadiusz Milik. Było to 31 trafienie Polaka w Serie A co oznacza, że napastnik Napoli wyrównał rekord bramkowy Zbigniewa Bońka.

Przed spotkaniem Napoli z Atalantą "La Gazzetta dello Sport" napisała, że mecz może być festiwalem goli. Naprzeciwko siebie stanęły bowiem jedne z najskuteczniejszych drużyn Serie A. Atalanta w tym sezonie zdobyła już 28 bramek, natomiast Napoli zdobyło 18 trafień (tyle samo ile zawodnicy Lazio). Więcej razy od piłkarzy z Kampanii trafiali tylko gracze Interu.

Podopieczni Carlo Ancelottiego zremisowali ostatnie spotkanie z SPAL i nie wykorzystali potknięcia faworytów do wygrania ligi - Juventusu i Interu. Dziś zmierzyli się z drużyną, która również aspiruje do największych celów, a także jest jedną z bardziej nieprzewidywalnych ekip w Serie A. Atalanta po blamażu w Lidze Mistrzów, rozgromiła Udinese 7-1.

Spotkanie od pierwszych minut było rozgrywane w dobrym tempie. Obie ekipy starały się kreować grę i wyprowadzać kolejne ataki. Zdecydowanie lepiej prezentowali się jednak zawodnicy Napoli, którzy już w 2. minucie mogli wyjść na prowadzenie. Giovanni Di Lorenzo zagrał piłkę z bocznej strefy boiska. Na futbolówkę nabiegł Arkadiusz Milik, jednak strzał polskiego napastnika obronił bramkarz Atalanty - Pierluigi Gollini.

Goście mieli szansę na odpowiedź już po chwili. Groźnie z rzutu wolnego uderzał Josip Ilicić. Strzał pomocnika Atalanty pewnie obronił Alex Meret. Napoli nie dało się zepchnąć do defensywy i wyprowadzało kolejne groźne sytuację. Najpierw próbował Lorenzo Insigne, który znalazł się sam na sam z bramkarzem. Reprezentant Italii nie zdołał wpakować piłki do siatki.

Już po chwili w 16. minucie Napoli dopełniło swego i zdobyło bramkę. Jose Callejon dograł bardzo precyzyjną piłkę z bocznej strefy boiska. Do piłki najwyżej wyskoczył Nikola Maksimović i strzałem głową pokonał Golliniego. "Azzurri" byli w zdecydowanym gazie i pięć minut później mogli zdobyć kolejną bramkę.

Bliski trafienia do siatki był Arkadiusz Milik. Polak nie wykorzystał zamieszania w polu karnym i trafił w słupek. Napoli przeważało, jednak ich gra była mało konkretna. Skorzystali z tego zawodnicy "La Dea" i w 41. minucie Remo Freuler zdobył bramkę. Przy bramce bardzo słabo zachował się Meret i przepuścił piłkę między nogami.



Druga część spotkania rozpoczęła się od dwóch groźnych uderzeń obu ekip. Pierwszy groźny cios wyprowadzili zawodnicy z Neapolu. Hirving Lozano otrzymał podanie od Callejona i spróbował oddać strzał, lecz futbolówka trafiła w głowę obrońcy Atalanty. Goście mogli odpowiedź już po chwili. Mario Pasalić oddał mocny strzał z bocznej strefy pola karnego, tuż obok bramki strzeżonej przez Mereta. Chwilę potem groźną sytuacje stworzył Piotr Zieliński i zagrał bardzo precyzyjną piłkę do Fabiana Ruiza, Hiszpan nie zdołał jednak dojść do piłki.



Atalanta nie zamierzała dać się zepchnąć do defensywy i po chwili Ilicić świetnie pobiegł boczną strefą boiska. Dobrą interwencją popisała się jednak obrona gospodarzy. Mecz nadal utrzymywał się na bardzo dobrym tempie i w 68. minucie Milik oddał bardzo groźny strzał z rzutu wolnego. Polski napastnik kopnął piłkę precyzyjnie, lecz trafił jedynie w poprzeczkę.



Milik miał bardzo duży ciąg na bramkę i wreszcie udało mu się trafić do siatki. Piłkarze Napoli wykorzystali błąd zawodników Atalanty, Ruiz posłał precyzyjną piłkę do Milika, Polak minął bramkarza i dopełnił formalności. Był to 31 gol napastnika "Azzurrich" w Serie A i tym samym udało mu się wyrównać rekord bramek Zbigniewa Bońka.



Atalanta wyraźnie nie miała pomysłu na rozegranie groźnej akcji. Podopiecznym Ancelottiego udawało się trzymać gości z dala od własnej bramki. Napoli straciło jednak koncentrację w 86. minucie meczu, kiedy świetne podanie otrzymał Ilicić, słoweński zawodnik przyjął piłkę i strzałem po długim rogu pokonał Mereta. Po bramce dla Atalanty zrobiło się spore zamieszanie na ławce trenerskiej Napoli. Sędzia ukarał czerwonymi kartkami Ancelottiego i asystenta trenera drużyny "Azzurrich". Sztab szkoleniowy domagał się podyktowania rzutu karnego na Fernando Llorente kilka chwil przed zdobyciem gola przez gości.

Po trafieniu do siatki goście złapali wiatr w żagle. W polu karnym ponownie świetnie odnalazł się Ilicić. Tym razem dobrą interwencją popisał się jednak Meret. "Azzurri" mogli odpowiedzieć tuż przed zakończeniem meczu. Strzał Callejona został obroniony przez Golliniego.



10. kolejka Włochy - Serie A

2019-10-30 19:00 | Stadion: Stadio San Paolo | Arbiter: P. Giacomelli SSC Napoli Atalanta Bergamo 2 2 DO PRZERWY 1-1 Nikola Maksimović 16' A. Milik 71' R. Freuler 41' J. Iličić 86'

2 2 SSC Napoli Atalanta Bergamo Gollini Djimsiti Gosens Hateboer Palomino Tolói Iličić Pašalić de Roon Freuler Gomez Meret Di Lorenzo Koulibaly Luperto Maksimović Allan Ruiz Milik Lozano Callejón Insigne SKŁADY SSC Napoli Atalanta Bergamo Alex Meret Pierluigi Gollini 84′ 84′ Giovanni Di Lorenzo 64′ 64′ Berat Djimsiti Kalidou Koulibaly Robin Gosens Sebastiano Luperto Hans Hateboer 16′ 16′ 48′ 48′ Nikola Maksimović José Luis Palomino 11′ 11′ Marques Loureiro Allan 20′ 20′ Rafael Tolói Fabián Ruiz Pena 86′ 86′ Josip Ilicić 71′ 71′ 82′ 82′ Arkadiusz Milik 66′ 66′ 69′ 69′ Mario Pašalić 59′ 59′ Hirving Lozano 64′ 64′ Marten de Roon Jose Callejon 41′ 41′ Remo Freuler 88′ 88′ Lorenzo Insigne 74′ 74′ Alejandro Gomez REZERWOWI Orestis Karnezis Francesco Rossi David Ospina Marco Sportiello Silva Duarte Mario Rui Guilherme Antonio Arana Lopes Lorenzo Tonelli 69′ 69′ Timothy Castagne Eljif Elmas Roger Ibañez da Silva Gianluca Gaetano 64′ 64′ Simon Kjaer 11′ 11′ Piotr Zieliński Andrea Masiello 82′ 82′ Fernando Llorente Rusłan Malinowski 59′ 59′ Dries Mertens Musa Barrow Amin Younes 74′ 74′ Luis Fernando Muriel Fruto

STATYSTYKI SSC Napoli Atalanta Bergamo 2 2 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 15 12 Strzały na bramkę 9 6 Rzuty rożne 2 3 Faule 15 15 Spalone 3 0