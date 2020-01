Jak donosi turyński dziennik "Tuttosport", najbliższe trzy spotkania mogą zadecydować o przyszłości Krzysztofa Piątka w Milanie. W najbliższych meczach "Rossoneri" zmierzą się z Udinese, Torino (Puchar Włoch) i Hellasem Werona.

Krzysztof Piątek nie znika z pierwszych stron włoskich gazet. Dziennik "Tuttosport" twierdzi, że najbliższe trzy spotkania mogą zadecydować o przyszłości polskiego napastnika w Milanie. Reprezentant Polski ma bowiem wierzyć, że jest jeszcze w stanie zmienić hierarchię w drużynie i wskoczyć na miejsce Rafeala Leao.



Dziennikarze turyńskiej gazety donoszą również, że ewentualna sprzedaż Piątka może odbyć się tylko w określonych warunkach. Włodarze klubu chcą otrzymać za niego 30 milionów euro i są w stanie zaakceptować ofertę wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Ostatnie doniesienia medialne mówiły o zainteresowaniu Piątkiem ze strony Sevilli, Aston Villi czy West Hamu United.



Kluby te są jednak aktywne na rynku transferowym i póki co miały nie złożyć żadnej konkretnej oferty za napastnika "Rossonerich". Co więcej hiszpańska drużyna pozyskała w ostatnich dniach Youssefa En-Nesyri'ego za niespełna 20 milionów euro. Za to Aston Villa jest bliska sprowadzenia z Genku - Mbwany Samatty, a jego ewentualna kwota transferu może opiewać o 10 milionów euro.



Piątek zagrał w ostatnim spotkaniu Pucharu Włoch i udało mu się zdobyć bramkę oraz zaliczyć asystę. Polski napastnik nie krył po meczu radości. Podzielił się nią za pomocą wpisu w mediach społecznościowych: "Żyjemy dla takich chwil. Najlepsze uczucie dla napastnika".



Reprezentant Polski rozegrał do tej pory 19 spotkań w obecnym sezonie, podczas których zdobył pięć bramek. W analogicznym momencie poprzedniego sezonu, Piątek miał na swoim koncie 13 bramek.



