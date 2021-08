Odejście Leo Messiego z FC Barcelona i jego - coraz bardziej prawdopodobne - przenosiny do Paris Saint-Germain sprawiają, że Argentyńczyk znalazł się na początku "transferowej reakcji łańcuchowej".

Serie A. Messi wywoła odejście Icardiego?

Jeśli bowiem Messi faktycznie podpisze kontrakt z paryżanami, to z dużym prawdopodobieństwem w PSG nie będzie miał już czego szukać jego rodak, Mauro Icardi, który już wcześniej musiał się i tak zmagać z mocną konkurencją w ataku.



Dobrym wyjściem mogłaby być dla niego zmiana klubowych barw i przeprowadzka do Rzymu. Jak twierdzi "La Gazzetta dello Sport", Jose Mourinho, szkoleniowiec AS Roma, jest żywo zainteresowany zakontraktowaniem Icardiego. Oczywiście ważne jest tu tło całej sytuacji - z ekipy "Giallorossich" ma niebawem odejść Edin Dżeko. Podobno rozmowy Bośniaka z mediolańskim Interem są już na zaawansowanym etapie.

Transfer Dżeko z kolei "otworzyłby drzwi" Lautaro Martinezowi, którym zainteresowany jest Tottenham. W ten sposób "krąg" mógłby się zamknąć, a wielka akcja wymiany zawodników między wspomnianymi klubami mogłaby dojść do skutku.



AS Roma poprosi piłkarza o obniżkę pensji?

Dla Icardiego ta sytuacja mogłaby być naprawdę korzystna, bo w ten sposób zostałby czołową postacią ofensywy rzymskiego klubu. Z jego przejęciem jest jednak pewien problem - Argentyńczyk zarabia bowiem w PSG całkiem sporo, bo aż ok. 9 mln euro za sezon. Napastnik musiałby więc nico obniżyć oczekiwania finansowe, a w grę wchodzi także opcja dwuletniego wypożyczenia go z paryskiej ekipy.



Mauro Icardi do PSG trafił po raz pierwszy we wrześniu 2019 roku - najpierw był do tego klubu wypożyczony z Interu, a następnie - z początkiem zeszłego sezonu - mediolańczycy sprzedali go paryżanom za 50 mln euro.

