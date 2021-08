Serie A. Morten Thorsby symbolicznie wsparł walkę ze zmianami klimatu

25-letni pomocnik zastanawiał się, w jaki sposób może przyczynić się do zwiększenia świadomości o tym problemie.

"Chciałem grać lepiej niż ktokolwiek inny, ale część mnie pytała też mnie samego: 'Co ty robisz? Mamy wielki kryzys klimatyczny a ty grasz w piłkę. To nie ma sensu'" - relacjonował Thorsby, który w poprzednim sezonie grał z numerem 18, u boku m.in. Bartosza Bereszyńskiego.

Thorsby gra na pozycji środkowego pomocnika. W ostatnim sezonie rozegrał dla Sampdorii 35 spotkań, strzelając trzy bramki i notując jedną asystę.



Morten Thorsby: Chcę ciągle mówić o ważnych kwestiach

Jak dodał, chce wykorzystać swoje życie, aby walczyć o coś ważnego.

"Najlepsze, co mogę zrobić, to zostać bardzo dobrym piłkarzem i ciągle mówić o tych ważnych kwestiach" - uważa Norweg.

Thorsby jest założycielem fundacji "We Play Green", która zachęca piłkarską społeczność do udziału we wszelkiego rodzaju inicjatywach związanych ze środowiskiem.

Serie A. Sampdoria zagra niebawem z Milanem

Sampdoria rozpocznie kolejny sezon włoskiej ekstraklasy 23 sierpnia, kiedy podejmie w Genui AC Milan. Przedtem jednak zespół Thorsby'ego zmierzy się w pierwszej rundzie Pucharu Włoch z Alessandrią.