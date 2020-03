Pandemia koronawirusa paraliżuje świat sportu. Wciąż nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normalności i w jakiej kondycji finansowej będą wtedy znajdować się piłkarskie kluby. Mimo to działacze już teraz muszą planować przyszłość swoich ekip, a włodarze PSG i Chelsea mają interesować się pozyskaniem Miralema Pjanicia.

Piłkarz Juventusu - podobnie jak reszta drużyny, w tym Wojciech Szczęsny - odbywa teraz kwarantannę po tym, jak jego klubowy kolega Daniele Rugani otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

W obecnym sezonie Bośniak jest niekwestionowanym zawodnikiem pierwszego składu w ekipie "Starej Damy". Jak donosi portal Calciomercato.com, Włosi nie chcą pozbywać się utalentowanego pomocnika, ale odpowiednia oferta transferowa może zmienić ich podejście. Drużyny PSG i Chelsea chcą to wykorzystać.

Negocjacje z "Juve" wcale nie będą łatwe i szybkie. Włoskojęzyczny portal informuje, że kwota, jaka zadowoli "Bianconerich" oscyluje w graniach 60 mln euro. To dużo w przypadku zawodnika, który w kwietniu skończy 30 lat. Nie musi to jednak odstraszać potencjalnych kupców.

Transfer do PSG stanowiłby dla Pjanicia powrót do korzeni. To właśnie we Francji w barwach FC Metz, a następnie w ekipie Olympique Lyon, Bośniak wkraczał w dorosły futbol. Czy jednak zdecyduje się na ponowną przeprowadzkę nad Sekwanę? To może zależeć od wielkości kontraktu oferowanego przez paryżan.

TB

