Według włoskich mediów Arkadiusz Milik ustalił już nawet, ile będzie zarabiał po przeprowadzce do Juventusu Turyn. Problem w tym, że wciąż nie ma porozumienia między mistrzami Włocha a SSC Napoli.

Według włoskiego "Il Matino" Milik zaakceptował warunki aż pięcioletniego kontraktu. Za rok trwającej do czerwca 2025 roku umowy ma inkasować aż 4,5 mln euro.

To oznacza, że snajpera po ewentualnej przeprowadzce do Turynu czekałaby spora podwyżka. Jego dotychczasowa umowa z SSC Napoli gwarantowała mu około 2,5 mln euro za sezon.



Włosi donoszą, że Milik czuje się już bliski przejścia do drużyny prowadzonej przez Maurizio Sarriego, z którym współpracował w Neapolu. Teraz jednak piłka jest po stronie Aurelio De Laurentiisa, właściciela Napoli, który wciąż nie zaakceptował oferty Juventusu.



Szef Napoli najchętniej czekałby na kontroferty ze strony Atletico Madryt oraz Tottenhamu, które także żywo były zainteresowane Polakiem. To pozwoliłoby podnieść cenę za Milika, a także nie wiązało się ze wzmocnieniem największego rywala.



Obecna umowa Milika z Napoli wygasa w czerwcu 2021 roku. Dla klubu jest to już ostatni moment, by zarobić na sprzedaży polskiego napastnika.

