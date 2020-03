Poznaliśmy kwotę, jaką będzie musiał wyłożyć za Arkadiusza Milika jego potencjalny nabywca. To minimum 40 mln euro. Jeśli ktoś zdecyduje się sięgnąć po taką sumę, napastnik Napoli ponownie stanie się najdroższym polskim piłkarzem w dziejach.

Spekulacje wokół najbliższej przyszłości Milika nie cichną od wielu miesięcy. Jego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca 2021 roku. Klub zaproponował prolongatę umowy o kolejne trzy sezony, ale nie spotkał się z entuzjastyczną reakcją zawodnika.

Snajpera reprezentacji Polski nie skusiła wizja podwyżki zarobków. Zamiast 2,5 mln euro miałby zarabiać 4 mln euro rocznie. Kością niezgody okazała się jednak proponowana przez Napoli klauzula odstępnego, w której chciano zawrzeć okrągłą kwotę - 100 mln euro. Piłkarz postawił stanowcze weto i sprawa utknęła w martwym punkcie.

Wszystko wskazuje na to, że Milik latem opuści dotychczasowego pracodawcę. Głos w tej sprawie zabrał właśnie Aurelio De Laurentiis, boss Napoli. Jak donosi Calciomercato.com, polski napastnik będzie mógł odejść do innego zespołu za kwotę nie mniejszą niż 40 mln euro. A jeśli znajdzie się nabywca, który zechce dobić targu na pniu, suma ta wzrośnie do 50 mln euro.

To byłby finansowy rekord, jeśli chodzi o transfery polskich zawodników. Numerem jeden na liście pozostaje Krzysztof Piątek. Na początku ubiegłego roku "Il Pistolero" przeszedł z Genoi do Milanu za 35 mln euro.

Dokąd może trafić Milik? Wśród jego potencjalnych nabywców wymienia się najczęściej Atletico Madryt, Manchester United, Borussię Dortmund oraz Inter Mediolan.

W tym sezonie 26-latek rozegrał dla Napoli w sumie 22 spotkania. Zdobył 12 bramek. Dziewięć trafień zaliczył w Serie A, trzy dołożył Lidze Mistrzów.

TOP 5

1. Krzysztof Piątek - 35 mln euro (2019: Genoa FC - AC Milan)

2. Arkadiusz Milik - 32 mln (2016: Ajax Amsterdam - SSC Napoli)

3. Grzegorz Krychowiak - 26 mln (2016: Sevilla FC - PSG)

4. Piotr Zieliński - 14 mln (2016: Udinese Calcio - SSC Napoli) *

5. Wojciech Szczęsny - 12,2 mln (2017: Arsenal Londyn - Juventus Turyn) *

* Zieliński przechodził do Napoli z Empoli, z kolei Szczęsny do Juventusu - z Romy. Przebywali w tych klubach na wypożyczeniu.

UKi