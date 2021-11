12. kolejka Włochy - Serie A

2021-11-07 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Daniele Doveri AC Milan Inter Mediolan 1 1 DO PRZERWY 1-1 S. de Vrij 17' (samob.) H. Çalhanoğlu 11'

Milan pałał żądzą rewanżu za dwie porażki z Interem z początku tego roku. W styczniu przegrał 1-2 w ćwierćfinale Pucharu Włoch, a miesiąc później 0-3 w lidze.

Tymczasem jeszcze jeszcze przed upływem kwadransa na prowadzenie wyszli "Neroazzuri". We własnym polu karnym Franck Kessie faulował Hakana Calhanoglu i arbiter - po skrupulatnej analizie VAR - wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany i okazał się niezawodnym egzekutorem.

Inter z prowadzenia nie cieszył się jednak długo. W 17. minucie doświadczony Stefan De Vrij niefortunnie wpakował piłkę do własnej bramki i zrobiło się 1-1.



Milan - Inter. Tatarusanu broni rzut karny

Kiedy Fode Ballo-Toure podciął w "szesnastce" Matteo Darmiana, wydawało się, że mistrzowie Włoch cieszyć się będą z kolejnego trafienia. Tym razem do rzutu karnego podszedł Lautaro Martinez i... nie wykorzystał szansy. Ciprian Tatarusanu obronił jego uderzenie.

W pierwszym kwadransie po przewie z minuty na minutę optyczną przewagę zyskiwał Inter, tyle że w żaden sposób nie przekładało się to na boiskowe profity.



Zupełnie bezbarwny występ długo zaliczał Ibrahimović. Z rzadka dochodził do sytuacji strzeleckich, częściej faulował w ataku. Jeśli już uderzał na bramkę rywala, to niecelnie.

Dopiero w końcówce spotkania Szwed znakomicie przymierzył z rzutu wolnego. Na posterunku był jednak świetnie dysponowany Samir Handanović.

Po emocjonującej pierwszej połowie zapowiadało się na moc wrażeń również w drugiej części. Ta jednak rozczarowała. Żadna ze stron nie znalazła argumentów na to, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.



W ostatniej minucie piłkę na wagę kompletu punktów miał jeszcze na nodze Kessie, ale fatalnie przestrzelił.



Dzięki remisowi Milan zachował miano drużyny niepokonanej i - zajmując pozycję wicelidera - nadal ma aż siedem punktów przewagi nad trzecim w tabeli Interem.



AC Milan - Inter Mediolan 1-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Calhanoglu (11. karny), 1-1 De Vrij (17. sam.)



1 1 AC Milan Inter Mediolan Handanovič Škriniar Bastoni de Vrij Barella Darmian Çalhanoğlu Perišić Brozović Džeko Martínez Tătărușanu Calabria Kjær Tomori Ballo Touré Tonali Díaz Leão Kessié Krunić Ibrahimović SKŁADY AC Milan Inter Mediolan Ciprian Tatarusanu Samir Handanovicz Davide Calabria Milan Szkriniar Simon Kjaer 84′ 84′ Alessandro Bastoni Fikayo Tomori 17′ (samob.) 17′ (samob.) Stefan de Vrij 26′ 26′ 46′ 46′ Fodé Ballo Touré 68′ 68′ Nicolò Barella 71′ 71′ Sandro Tonali 76′ 76′ Matteo Darmian 59′ 59′ Brahim Abdelkader Díaz 11′ (k.) 11′ (k.) Hakan Calhanoglu 59′ 59′ Rafael Alexandre Conceição Leão Ivan Periszić Franck Yannick Kessié Marcelo Brozović 84′ 84′ Rade Krunić 76′ 76′ Edin Dżeko Zlatan Ibrahimovic 27′ (k.) 27′ (k.) 84′ 84′ Lautaro Javier Martínez REZERWOWI Antonio Mirante Ionuț Andrei Radu Andrea Conti Danilo D'Ambrosio Alessandro Florenzi 84′ 84′ Federico Dimarco Matteo Gabbia 76′ 76′ Denzel Justus Morris Dumfries 46′ 46′ Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa Aleksandar Kolarov 84′ 84′ Tiemoué Bakayoko Andrea Ranocchia 71′ 71′ Ismaël Bennacer 76′ 76′ Carlos Joaquín Correa 59′ 59′ Alexis Saelemaekers Roberto Gagliardini Olivier Giroud Stefano Sensi Daniel Maldini Matias Vecino Pietro Pellegri 68′ 68′ Arturo Vidal 59′ 59′ Ante Rebić 84′ 84′ Alexis Sanchez

STATYSTYKI AC Milan Inter Mediolan 1 1 Posiadanie piłki 50,8% 49,2% Strzały 14 8 Strzały na bramkę 5 4 Rzuty rożne 4 8 Faule 16 11

