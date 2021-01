W sobotę prowadzący w tabeli piłkarze AC Milan zmierzą się na własnym stadionie z szóstą Atalantą Bergamo w najciekawszym meczu 19. kolejki Serie A. Broniący tytułu Juventus Turyn w niedzielę podejmie Bolognę.

Milan to jeden z najbardziej utytułowanych europejskich klubów - 18-krotny mistrz Włoch, siedmiokrotny zdobywca Pucharu Europy. W ostatnich siedmiu sezonach nie zdołał jednak zakończyć rozgrywek w Serie A na miejscu wyższym niż piąte.

19. kolejka będzie ostatnią w rundzie jesiennej. Obecnie Milan o trzy punkty wyprzedza drugi Inter Mediolan. Punkt w starciu z Atalantą zapewni mu więc pierwsze miejsce na półmetku, a w ostatnich dziesięciu latach tylko dwa razy mistrz jesieni nie sięgał ostatecznie po tytuł - Napoli w 2016 i 2018 roku.



Natomiast w całej historii Serie A, w 66,8 proc. przypadków zespół prowadzący na półmetku zdobywał mistrzostwo. Trener Milanu Stefano Pioli tonuje jednak wszelką dyskusję o szansach na tytuł.



"W sobotę czeka nas bardzo ważny mecz i tylko o tym myślimy. Na sytuację w tabeli zaczniemy patrzeć dopiero w marcu albo w kwietniu" - podkreślił.



Z 18 dotychczasowych spotkań Milan wygrał 13, a także zanotował cztery remisy i jedną porażkę - z Juventusem 1-3. Atalanta natomiast może się pochwalić serią dziewięciu meczów bez porażki. Do lidera traci dziesięć punktów.



Spotkanie z Atalantą będzie miało też wymiar symboliczny. Dokładnie 13 miesięcy temu drużyna z Bergamo pokonała Milan aż 5-0. To była najwyższa ligowa porażka "Rossonerich" od 1998 roku i po niej rozpoczął się proces odradzania drużyny.



Zespół odmieniło przede wszystkim przyjście w styczniu ubiegłego roku Zlatana Ibrahimovicia. Szwed mimo 39 lat wciąż jest bardzo bramkostrzelny. W tym sezonie zdobył 12 goli w ośmiu spotkaniach.



Włodarze klubu postanowili iść dalej tą ścieżką i we wtorek zakontraktowali innego doświadczonego snajpera - Mario Mandżukicia. 34-letni Chorwat czterokrotnie świętował mistrzostwo Włoch z Juventusem. Rok temu trafił jednak do katarskiej drużyny Al-Duhalil.



"Teraz we dwóch będziemy straszyć rywali" - powiedział Ibrahimović.



Juventus w tabeli jest dopiero piąty. Ma dziesięć punktów straty do lidera i o jedno spotkanie mniej rozegrane. Zespół Wojciecha Szczęsnego wciąż daleko jest od dyspozycji, która pozwoliła mu wywalczyć dziewięć tytułów mistrza Włoch z rzędu. W poprzedniej kolejce "Stara Dama" przegrała ważny mecz z Interem 0-2.



W starciu z 12. w tabeli Bologną jest jednak zdecydowanym faworytem. W miniony weekend do jej składu wrócił po kontuzji Łukasz Skorupski. 29-letni bramkarz zachował czyste konto w wygranym 1-0 meczu z Veroną, a teraz spróbuje zatrzymać Cristiano Ronaldo.



Teoretycznie łatwe zadania czekają także pozostałe zespoły z czołówki. Inter zmierzy się na wyjeździe z Udinese, które nie wygrało żadnego z ostatnich ośmiu ligowych spotkań.



Trzecie w tabeli Napoli Piotra Zielińskiego, również na boisku rywala, zagra z dziewiątą Veroną Pawła Dawidowicza. Czwarta AS Roma podejmie natomiast 13. Spezię.



19. kolejka rozpoczęła się już w piątek, kiedy Benevento Kamila Glika podejmowało Torino, którego piłkarzem jest Karol Linetty. Mecz z Polakami zakończył się remisem 2-2. Glik po raz pierwszy zagrał przeciwko drużynie, w której spędził pięć lat, przed przejściem do Monaco w 2016 roku.

