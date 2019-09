Inter nie dał szans Milanowi w wielkich derbach Mediolanu i wygrał 2-0, choć mógł znacznie okazalej. Snajper Milanu - Krzysztof Piątek rozegrał cały mecz, ale niczego nie wskórał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hellas Werona - AC Milan 0-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Inter przystępował do derbów po tym, jak pokonał wszystkich trzech dotychczasowych rywali w Serie A, za to zawiódł w Lidze Mistrzów, w której tylko zremisował u siebie ze Slavią Praga 1-1. Z kolei gospodarze derbów liczyli na dobrą formę skutecznego w minionym sezonie Piątka. Na razie Polakowi nie idzie tak samo dobrze, choć w trzeciej kolejce trafił do siatki z rzutu karnego, dzięki czemu "Rossoneri" pokonali na wyjeździe Veronę 1-0.



Reklama

Polski napastnik oddał pierwszy strzał już w 4. minucie, ale nie miał dobrej pozycji i bramkarz Interu spokojnie sobie poradził.

Gospodarze o mało nie sprezentowali rywalom gola w 12. minucie. Ricardo Rodriguez nieodpowiedzialnie wycofał piłkę do Gianluigiego Donnarummy, a do bramkarza momentalnie doskoczył Javier Martínez i niewiele brakowało, a wślizgiem uprzedziłby Donnarummę.

Inter miał przewagę i w 20. minucie wypracował świetną okazję do zdobycia gola. Romelu Lukaku nie dał się złapać w pułapkę ofsajdową, ale Milan uratował Donnarumma, broniąc strzał Belga. Chwilę później bramkarz Milanu odbił piłkę po groźnym strzale Martineza i Danilo D'Ambrosio miał przed sobą pustą bramkę, ale trafił w słupek!

Dwie minuty później kontrę Milanu rozprowadził Piątek i Hakan Calhanoglu trafił do bramki, ale sędzia gola nie uznał, bo chwilę wcześniej obrońca Interu blokując podanie Polaka nabił Francka Kessiego w rękę.

W 35. minucie Donnarumma obronił strzał przewrotką D'Ambrosio, a Martinez dobił piłkę do bramki, ale i tym razem arbiter nie uznał gola, bo był spalony.

Krótko przed przerwą okazję miał Piątek, jednak główkował z pięciu metrów nad poprzeczką.

Inter objął prowadzenie w 49. minucie po strzale Marcelo Brozovicia. Kopnął mocno po ziemi z linii pola karnego, a piłka odbiła się od Rafaela Leao i zupełnie zmyliła Donnarummę. Sędzia sprawdził, czy Martinez nie przeszkadzał bramkarzowi, ale uznał, że gol był prawidłowy.

Prowadzenie uskrzydliło piłkarzy Interu i zdeprymowało graczy Milanu, którzy nie potrafili wypracować akcji, po której zagroziliby bramce rywali.



W 78. minucie Nicolò Barella wrzucił piłkę idealnie na głowę Lukaku, a ten trafił w narożnik bramki Donnarummy. 2-0!

Dwie minuty później Milan uratowała poprzeczka po strzale Mattea Politano. Bliski zdobycia kontaktowej bramki był w 86. minucie Theo Hernández, lecz trafił w boczną siatkę. Inter atakował do końca i doliczonym czasie Antonio Candreva trafił w słupek.



Mirosz



Zobacz wyniki innych meczów Serie A

4. kolejka Włochy - Serie A

2019-09-21 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: D. Doveri AC Milan Inter Mediolan 0 2 DO PRZERWY 0-0 M. Brozović 49' R. Lukaku 78'

0 2 AC Milan Inter Mediolan Handanovicz Asamoah D'Ambrosio de Vrij Godin Szkriniar Barella Brozović Sensi Lukaku Martínez Donnarumma Conti Musacchio Rodriguez Romagnoli Kessié Biglia Calhanoglu Piątek Leão Suso SKŁADY AC Milan Inter Mediolan Gianluigi Donnarumma Samir Handanovicz 48′ 48′ Andrea Conti Kwadwo Asamoah Mateo Musacchio 82′ 82′ Danilo D'Ambrosio 72′ 72′ Ricardo Rodriguez Stefan de Vrij Alessio Romagnoli Diego Godin Franck Yannick Kessié Milan Szkriniar Lucas Biglia 82′ 82′ Nicolò Barella 64′ 64′ Hakan Calhanoglu 49′ 49′ Marcelo Brozović Krzysztof Piątek 71′ 71′ Stefano Sensi 83′ 83′ Rafael Alexandre Conceição Leão 78′ 78′ Romelu Lukaku Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre 76′ 76′ Lautaro Javier Martínez REZERWOWI Antonio Donnarumma Daniele Padelli Jose Manuel Reina Alessandro Bastoni Leonardo Duarte da Silva Cristiano Biraghi 72′ 72′ Theo Bernard François Hernández Federico Dimarco Ismael Bennacer Andrea Ranocchia Giacomo Bonaventura 82′ 82′ Antonio Candreva Samuel Castillejo Azuaga Roberto Gagliardini Matteo Gabbia Valentino Lazaro Rade Krunić Borja Valero 64′ 64′ Lucas Tolentino Coelho de Lima 71′ 71′ Matias Vecino Fabio Borini 76′ 76′ Matteo Politano 83′ 83′ 88′ 88′ Ante Rebić Alexis Sanchez

STATYSTYKI AC Milan Inter Mediolan 0 2 Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 6 14 Strzały na bramkę 0 8 Rzuty rożne 2 6 Faule 13 23 Spalone 1 3