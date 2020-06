Kilku nowych piłkarzy, zmiana trenera i Arkadiusz Milik w ataku? Według "La Gazzetty dello Sport" jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz dla Milanu. Klub z Mediolanu ma szykować gruntowne zmiany, a we włoskich mediach ponownie pojawia się temat sprowadzenia do "Rossonerich" reprezentanta Polski.

