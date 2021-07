Serie A. Milan chce sprowadzić Jamesa Rodrigueza

James Rodriguez jesienią zeszłego roku przeszedł z Realu Madryt do Evertonu, gdzie szkoleniowcem był wówczas Carlo Ancelotti. Teraz, gdy Włoch odszedł z liverpoolskiego klubu, czas Rodrigueza w ekipie "The Toffees" zdaje się dobiegać końca.

James Rodriguez niebawem może przeprowadzić się do Mediolanu

Zupełnie nieprawdopodobny wydaje się powrót Kolumbijczyka do Madrytu za Ancelottim, ale pomocnik - zdaniem "Tuttosport" - powinien tak czy inaczej rozglądać się za nowym pracodawcą. Co prawda w ubiegłym sezonie pokazał się kilkukrotnie z dobrej strony w Premier League, ale nie "rozwinął skrzydeł" w pełni, zmagając się z częstymi urazami.



Agent piłkarza, Jorge Mendes, ma już pracować nad przenosinami swojego podopiecznego. Według prasowych doniesień, ma on forsować cenę zaledwie 10 mln euro za kolumbijskiego gracza.



AC Milan może zaproponować lepsze zarobki

Jak podaje z kolei "Marca", Milan ma zaproponować Rodriguezowi zarobki w wysokości sześciu milionów euro - byłby to więc postęp względem warunków finansowych w Evertonie. Hiszpańska gazeta podkreśla, że 29-latek byłby naturalnym zastępstwem dla Hakana Calhanoglu, który niedawno przeszedł z Milanu do wielkiego rywala "Rossonerich" - Interu.



Kontrakt Jamesa Rodrigueza z Evertonem został podpisany na dwa lata - czyli do końca sezonu 2021/2022, z opcją przedłużenia umowy o jeden rok.



Zdjęcie James Rodriguez niebawem może zamienić Anglię na Włochy / PAUL ELLIS/AFP/East News / East News

