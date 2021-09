W hicie 4. kolejki Juventus Turyn zremisował z AC Milan 1-1. Gospodarze objęli prowadzenie już w czwartej minucie za sprawą Alvaro Moraty. Na niespełna kwadrans przed końcem wyrównał Ante Rebić.



Bramka dla gości padła po dośrodkowaniu z kornera i strzale głową. Zanim do tego doszło, Wojciech Szczęsny próbował poprawić ustawienie Adriena Rabiota, szarpiąc go za koszulkę i popychając. Francuz nie zastosował się jednak do sugestii polskiego bramkarza.





Wojciech Szczęsny i Adrien Rabiot starli się w szatni

Jak informuje "Corriere della Sera", po końcowym gwizdku doszło do gwałtownej wymiany zdań między oboma zawodnikami. Scysja miała miejsce już w szatni. Sytuację próbował załagodzić trener Massimiliano Allegri. Z tego powodu spóźnił się pół godziny na pomeczową konferencję prasową.



Reklama

Co ciekawe, w awanturze nie brał udziału Manuel Locatelli, który najbardziej zawinił przy golu Rebicia. Zgubił krycie i pozwolił Chorwatowi na umieszczenie piłki w siatce.



"Juve" fatalnie wystartował do trwającego sezonu. Po czterech ligowych spotkaniach pozostaje bez triumfu. Z dwoma punktami na koncie zajmuje miejsce w strefie spadkowej.

UKi



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz