Tiemoue Bakayoko miał trafić do AC Milan, jednak wszystko wskazuje na to, że pomocnik ostatecznie zagra w Napoli. Klub spod Wezuwiusza ma finalizować wypożyczenie zawodnika.

Jak twierdzi włoskie "Sky" Tiemoue Bakayoko jest bardzo bliski przenosin do Napoli. Pomocnik entuzjastycznie podchodzi do potencjalnego powrotu na Półwysep Apeniński i również jego obecny klub Chelsea ma nie blokować jego ruchu.

Napoli zaproponowało londyńskiej ekipie wypożyczenie bez możliwości pierwokupu. Bakayoko ponownie trenowałby pod wodzą Gennara Gattuso, z którym miał już okazję pracować podczas wcześniejszego epizodu w Serie A. Francuz występował w AC Milan, podczas gry trenerem klubu był popularny "Rino".



Dla "Rossonerich" rozegrał on 42 spotkania, podczas których udało mu się zdobyć gola i zaliczyć asystę. Pomocnik ostatni sezon spędził natomiast na wypożyczeniu w AS Monaco. To właśnie stamtąd trafił on do Chelsea za około 40 milionów euro.





Dobrze poinformowany dziennikarz "Sky" Gainluca Di Marzio twierdzi, że testy medyczne Francuza mają odbyć się w najbliższych godzinach.



