Serie A. Media: Krzysztof Piątek przejdzie testy medyczne w Genoa FC

Jak donosi włoski "Tuttosport", Krzysztof Piątek już 1 stycznia zamelduje się na testach medycznych w Genoa FC. Jeśli okaże się zdrowy, w grę wejdzie półroczne wypożyczenie z Herthy Berlin.

Kontrakt Piątka z Herthą zachowuje ważność do połowy 2025 roku. Od paru tygodni wszystko wskazuje jednak na to, że Polak zmieni klubowe barwy. Trener niemieckiego zespołu, Bruno Labbadia, wyraził zgodę na transfer zawodnika.



Od samego początku spekulowano, że 25-letni napastnik wróci do Włoch. Nurtowało tylko pytanie, z jakim klubem zwiąże swoją najbliższą przyszłość. Czwartkowe wydanie "Tuttosport" informuje, że tym zespołem będzie Genoa FC.





Dla Piątka byłby to powrót do miejsca, w którym zaczynał międzynarodowy rozdział kariery. Pojawił się tam latem 2018 roku. Cracovia zarobiła wówczas na nim 4,5 mln euro.



Niepełna pół roku później kosztował już 35 mln euro. Tyle zapłacił za niego AC Milan, skuszony znakomitą skutecznością Polaka - w 21 spotkaniach trafił do siatki aż 19 razy. W Mediolanie stacjonował rok. Pierwszy okres w klubie ze stolicy Lombardii miał znakomity, drugi - zupełnie nieudany.



W Hercie też zabawił 12 miesięcy. W Genui spotka teraz człowieka, który jako pierwszy uwierzył w niego po transferze do Serie A. To Davide Ballardini, ponownie zatrudniony na stanowisku pierwszego trenera.



Piątek najprawdopodobniej zostanie wypożyczony do końca bieżącego sezonu. Kwota transakcji opiewać będzie na 4 mln euro. W umowie wpisana zostanie klauzula pierwokupu.



