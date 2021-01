Konflikt, którego główną postacią stał się Edin Dżeko, nie będzie miał radykalnego finału. Tak twierdzą dziennikarze Sky Sport Italia. Władze AS Roma zamierzają mediować między niedawnym kapitanem zespołu a trenerem Paulem Fonsecą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. AS Roma - Spezia Calcio 4-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W miniony weekend Dżeko nie znalazł się w meczowej kadrze na ligową potyczkę ze Spezią (4-3). Klub próbował tłumaczyć jego absencję kłopotami zdrowotnymi, ale mijało się to z prawdą. Rzeczywisty powód to konflikt zawodnika z trenerem.



Wszystko zaczęło się od wypowiedzi bośniackiego snajpera, w której wyraził on niezadowolenie z wyników osiąganych przez Romę. Fonseca nie zwlekał z reakcją i natychmiast odsunął piłkarza od zespołu.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Wydawało się, że w tej sytuacji drużyna będzie musiała pożegnać się z graczem, któremu zdążono odebrać kapitańską opaskę. Postanowiono sprzedać rutynowanego napastnika z kontraktem ważnym do połowy przyszłego roku. Sęk w tym, że nie znalazł się chętny na zakup.

Być może w głównej mierze zadecydował o tym fakt, że za niespełna dwa miesiące Dżeko obchodził będzie 35. urodziny.

W bieżącym sezonie ligowym rozegrał 20 spotkań. Strzelił osiem goli i zaliczył dwie asysty. W poniedziałek nadal trenował indywidualnie. Miejsce w ataku Romy, w zbliżającym się meczu z Hellas Werona, zajmie najprawdopodobniej Borja Mayoral.

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz