Przyszłość Arkadiusza Milika nadal budzi dużo spekulacji. Wiele wskazywało na to, że reprezentant Polski odejdzie za darmo po zakończeniu obecnego sezonu, jednak włoskie donoszą, że napastnik może zmienić klub już zimą.

Dobrze poinformowany w transferowych realiach dziennikarz stacji "Sky" Gianluca Di Marzio twierdzi, że Arkadiusz Milik może odejść z Napoli już w styczniu. Brak gry przez cały sezon ma nie wchodzić w grę ze względu na zbliżające się mistrzostwa Europy. Nie jest jednak pewnie, że Aurelio De Laurentiis zdecyduje się puścić zawodnika po doświadczeniach z końcówki minionego "mercato" i odrzucaniu wszystkich ofert przez reprezentanta Polski.



Podobnie przyszłość polskiego napastnika widzi inny znany dziennikarz. Fabrizio Romano również donosi, że Milik opuści Neapol już w styczniu, a najbardziej prawdopodobne kierunki dla polskiego zawodnika to Tottenham i Everton. Oba angielskie kluby są skłonne pozyskać naszego reprezentanta podczas najbliższego okienka.



Włoch - cytowany przez portal "Football-Italia" - dodaje, że Milik osiągnął porozumienie z Juventusem już jakiś czas temu, lecz z powodu zbliżających się mistrzostw będzie chciał opuścić klub jak najszybciej.



Milik nie przedłużył wygasającej umowy, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2021 roku. Niedawno Polak powrócił do treningów z pierwszą drużyną, jednak nie jest zgłoszony do gry.



PA