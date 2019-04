Koniec sagi transferowej z udziałem Mauro Icardiego? - Będziemy tutaj w przyszłym roku - zapowiada Wanda Nara, żona i jednocześnie agent napastnika Interu Mediolan.

Icardi to największa gwiazda Interu, która wzbudza zainteresowanie gigantów europejskiej piłki. Media łączyły Argentyńczyka m.in. z przenosinami do Juventusu czy Realu Madryt, ale wygląda na to, że zostanie w Mediolanie na przyszły sezon.



Tak przynajmniej zapowiada żona piłkarza, która w jego imieniu prowadzi rozmowy z klubem.



- Ostatnio Mauro jest spokojniejszy, jak zawsze ma dobre relacje ze wszystkimi w klubie. Będziemy tutaj również w przyszłym roku - stwierdziła we włoskich mediach.



To Nara była jedną z osób, która najbardziej podsycała plotki na temat transferu napastnika. Na początku roku nie potrafiła porozumieć się z klubem w sprawie nowego kontraktu dla jej męża. Jedną z konsekwencji nieudanych negocjacji była utrata opaski kapitana - Icardiego na tym stanowisku zastąpił Samir Handanović.



26-letni Argentyńczyk wiosną przeżywał słabszy okres. Miał problemy z kontuzjowanym kolanem, pierwszego gola w tym roku strzelił dopiero na początku kwietnia. W tym sezonie Serie A zdobył 10 bramek. Jest wyceniany na 90 milionów euro.



Inter walczy o miejsce gwarantujące udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A, w sobotę zagra z AS Roma.



