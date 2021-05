Do nowego sezonu AC Milan może przystąpić pod trenerskim dowództwem Maurizio Sarriego. Jeśli "Rossoneri" nie awansują do Champions League, posadę straci najprawdopodobniej Stefano Pioli.

O możliwej roszadzie donosi "La Gazetta dello Sport". Zdaniem jej dziennikarzy Sarri otrzyma ofertę z San Siro tylko wtedy, jeśli Milan nie zdoła awansować do Ligi Mistrzów.

Promocję gwarantuje nawet czwarta lokata. Obecnie zajmują ją właśnie piłkarze, którymi dowodzi Stefano Pioli. Ich przewaga nad piątym Napoli wynosi jednak tylko dwa punkty. Do zakończenia rywalizacji pozostały cztery kolejki.



Sarri pozostaje bez pracy od lata ubiegłego roku. Wówczas pożegnał się z Juventusem Turyn po jednym spędzonym tam sezonie.



W ostatnim czasie przymierzany był do Olympique Marsylia i AS Roma. Już wiadomo, że prognozy okazały się nieprawdziwe. Najnowszy trop wiedzie natomiast do Londynu - 62-latek miałby niebawem znaleźć zatrudnienie w Arsenalu lub Tottenhamie.



Jeśli ten scenariusz doczeka się realizacji, będzie to dla włoskiego szkoleniowca powrót do stolicy Anglii. W sezonie 2018/19 sprawował funkcję menedżera Chelsea.

UKi

