Jak donosi "Corriere dello Sport" wczoraj odbyło się spotkanie pomiędzy Maurizio Sarrim a właścicielem Lazio Claudio Lotito oraz dyrektorem sportowym klubu Igli Tare. Włoskie media twierdzą, że miało ono dobry przebieg i obie strony bliskie są porozumienia.



Tematem rozmowy miały być warunki kontraktu Włocha oraz strategia transferowa rzymskiego klubu. Sarri miał bowiem oczekiwać realnych wzmocnień "Biancocelestich".





Rzymski dziennik twierdzi, że póki co wiele wskazuje na podpisanie kontraktu, lecz jeszcze nie można być niczego pewnym. Lazio miało dostosować się do oczekiwań szkoleniowca z Kampanii i zaproponowało mu dwuletni kontrakt (z możliwością przedłużenia do 2024 roku) opiewający o około 3 miliony euro za sezon i ewentualne bonusy wynikające z dostania się do Ligi Mistrzów oraz gry w europejskich pucharach.



Lazio poszukuje trenera od kilku dni. Simone Inzaghi zdecydował się bowiem przejść do obecnego mistrza Włoch Interu Mediolan.



Rzymianom zależy natomiast na głośnym nazwisku na ławce trenerskiej. Lazio nie zdołało awansować w tym roku do Champions League, jednak w ostatnim czasie klub zanotował duży postęp i utrzymanie trendu wymaga szkoleniowca, który byłby w stanie przyciągnąć do zespołu bardziej jakościowych piłkarzy.



Sarri ostatnio był trenerem Juventusu, jednak przestał pełnić funkcję szkoleniowca w sierpniu 2020 roku i od tego czasu pozostaje bez klubu.



Do tej pory włoskie media informowały o ewentualnym przejściu do Lazio bylego podopiecznego Sarriego - Elseida Hysaja.



