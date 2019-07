Wojciechowi Szczęsnemu ubędzie konkurent do miejsca w bramce? Mattia Perin szuka nowego klubu. Bramkarz Juventusu znalazł się na celowniku Aston Villi.

Perin zamierzał przenieść się do Benfiki, ale negocjacje pomiędzy Portugalczykami a mistrzami Włoch nie zakończyły się powodzeniem. Dobrze poinformowany w kwestiach transferowych dziennikarz Gianluca Di Marzio donosi jednak, że bramkarz nie zarzucił pomysłu wyjazdu za granicę.



Najnowszym kierunkiem mają być Wyspy Brytyjskie, a konkretnie Aston Villa, beniaminek Premier League. Dyrektor sportowy Juventusu Fabio Paratici ma udać się do Anglii, by przedyskutować na miejscu szczegóły transferu.



Perin szuka nowego klubu, bo szanse na grę w Juventusie ma iluzoryczne. Już w poprzednim sezonie 26-letni Włoch, który ma na koncie dwa występy w reprezentacji kraju, przegrał rywalizację ze Szczęsnym. Bramkarz sprowadzony przed rokiem z Genoi rozegrał tylko dziewięć meczów. W zbliżającym się sezonie będzie mu jeszcze trudniej o minuty na boisku, bo do Juventusu wrócił Gianluigi Buffon.

Zdjęcie Mattia Perin tego lata chce opuścić Juventus / MIGUEL MEDINA / AFP

DG