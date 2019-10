Po znakomitym sezonie w Ajaksie Amsterdam i przejściu do Juventusu Turyn, Matthijs de Ligt przechodzi okres aklimatyzacji we Włoszech. Holender przyzwyczaja się do gry u boku gigantów Serie A.

W poprzednim sezonie, 20-latek doszedł do półfinału Ligi Mistrzów z Ajaksem Amsterdam. Zdobył też mistrzostwo i Puchar Holandii. Sam też prezentował się świetnie i wzbudził zainteresowanie najlepszych klubów. Ostatecznie przeszedł do Juventusu za 85,5 miliona euro.

Serwis goal.com zacytował Holendra, który powiedział, że: - W Ajaksie czułem się niezwyciężony. Teraz jest inaczej.

- Sądzę jednak, że to normalne, bo wszystko jest tutaj dla mnie nowe. Rozwijam się i nie martwię się - dodał.



Uczucie bycia niezwyciężonym towarzyszyło mu w poprzednim sezonie, gdy rywalizował na trzech frontach. W Ajaksie był bowiem gwiazdą, a w Turynie jest jednym z wielu świetnych piłkarzy i to nie na niego, a na Cristiano Ronaldo zwrócone są oczy mediów i fanów.

- Nie wiem, dlaczego nie gram tak dobrze, jak bym chciał. Wszystko, co mogę zrobić, to pracować dalej, dawać z siebie wszystko i spróbować uczyć się od kolegów z drużyny - dodał.



Mimo trudnych chwil, de Ligt regularnie gra w barwach "Bianconerich". W Serie A wystąpił pięć razy. Dwukrotnie wystąpił też w Lidze Mistrzów.



- Gram i to jest najważniejsze. Jestem pewien, że wszystko pójdzie dobrze i będzie to udany sezon - dodał.

