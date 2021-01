Mateo Musacchio nie jest już zawodnikiem AC Milan. 30-letni obrońca będzie reprezentował barwy Lazio Rzym.

Musacchio był piłkarzem Milanu od lipca 2017 roku. Do Włoch trafił po ośmiu latach gry w hiszpańskim Villarreal CF. Milan zapłacił za niego aż 18 mln euro.

Początek obecnego sezonu 30-letni defensor stracił wskutek kontuzji kostki. Później nie umiał przebić się do składu, przegrywając rywalizację z Simonem Kjaerem oraz Alessio Romagnolim.



Dlatego też Argentyńczyk intensywnie szukał nowego klubu. W środę podpisał umowę z Lazio Rzym, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2023 roku.



Lazio zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A, ale traci tylko dwa punkty do miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów.



