Czy polscy kibice doczekają się biało-czerwonego duetu w ataku drużyny Serie A? Według "La Gazetta dello Sport" ściągnięciem Mariusza Stępińskiego zainteresowane jest Udinese Calcio.

Zawodnikiem Udinese jest od zeszłego sezonu Łukasz Teodorczyk, ale debiutanckiego roku we Włoszech nie może wspominać najlepiej. Większą część sezonu "Teo" stracił wskutek kontuzji, a gdy grał, zazwyczaj wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Przez cały sezon strzelił tylko jednego gola.

28-letni zawodnik ma jednak ważny kontrakt z klubem aż do końca czerwca 2022 roku i prawdopodobnie dostanie szansę powalczenia o skład w kolejnej kampanii. Z Udinese żegna się za to wypożyczony z Watfordu Stefano Okaka i to na jego miejsce zastępstwa szuka Udine.

Jednym z kandydatów do gry we włoskim klubie ma być Mariusz Stępiński, który spadł z Serie A z Chievo Werona. Jego drużyna od początku była austajderem rozgrywek, lecz polski napastnik zdołał pokazać się z niezłej strony.

Stępiński przyćmił choćby debiut Cristiano Ronaldo w Juventusie Turyn, strzelając "Starej Damie" pięknego gola głową. Do tego dorzucił pięć innych trafień, dzięki czemu trafił do notesów skautów i z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że zostanie we włoskiej ekstraklasie.

Ponieważ kontrakt 24-latka z Chievo obowiązuje jeszcze przez dwa lata, zainteresowany będzie musiał zapłacić za niego około 5 mln euro, co dla włoskich klubów nie jest ceną zaporową.

Zdjęcie Mariusz Stępiński cieszy się z gola / AFP

WG