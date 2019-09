Polski napastnik Mariusz Stępiński zmienił barwy klubowe w ostatnich minutach okienka transferowego. 24-latek zamienił zespół Chievo Verona na jego lokalnego rywala - ekipę Hellas. Snajper podpisał umowę obowiązującą do 2024 roku, a jego sprowadzenie miało kosztować nowego pracodawcę około 6 milionów euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Lazio Rzym - AS Roma 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Stępiński trafił do Chievo latem 2017 roku w ramach wypożyczenia z FC Nantes, a klub z Werony zdecydował się potem na wykupienie Polaka z francuskiej drużyny za około 2,5 miliona euro.



W ubiegłym sezonie Chievo było outsiderem Serie A. Drużyna Stępińskiego zajęła ostatnie miejsce w lidze, zdobywając zaledwie 17 punktów i tracąc aż 21 "oczek" do bezpiecznej strefy. 24-latek robił co mógł, by walczyć o utrzymanie - w 35 spotkaniach włoskiej ekstraklasy zdobył 6 bramek i zanotował 2 asysty, a piłki po jego strzałach wyciągali między innymi bramkarze Juventusu oraz Romy.



Reklama

W obecnym sezonie Stępiński rozegrał jedno spotkanie w Serie B i dwa w Pucharze Włoch. Teraz wraca do Serie A, by znowu występować na najwyższym poziomie rozgrywkowym na Półwyspie Apenińskim.



TB



Serie A - tabela, wyniki, terminarz