W ostatnich dniach nie pojawił się na treningach. Przez cały sezon grał słabo. Prezes walczącej o utrzymanie w lidze Brescii Massimo Cellino nie chce, by Mario Balotelli nadal grał w klubie. Przesłał mu wymówienie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hellas - Brescia. Balotelli chciał zejść z boiska. Powodem rasistowskie okrzyki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

- Myślałem, że tutaj niedaleko od matki, w jego mieście, żywiąc chęć powrotu do reprezentacji, wszystko może działać. Ale nie udało się. Przegrałem zakład. Jest źle - powiedział w wywiadzie dla "Corriere dello Sport" prezes Brescii.

Reklama

Włoska prasa ujawniła, że klub wysłał już do zawodnika, przygotowane przez prawników, pismo z warunkami rozwiązania kontraktu. Zawarta latem ubiegłego roku umowa miała obowiązywać do czerwca 2022 roku. Mogła został rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym po spadku Brescii. Prezes Cellino uznał jednak, że postawa byłego reprezentanta kraju - nieobecność na treningach i lekceważenie swoich obowiązków - daje powód, by kontrakt rozwiązać już teraz.

Przecież nie jest już dzieckiem. Ma 30 lat

Po powrocie piłkarzy do zajęć po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Balottelli wybierał sobie dni, kiedy może trenować. W mediach społecznościowych tłumaczył, że był chory. Nikogo w klubie jednak o tym nie powiadomił. - Mario żyje poza regułami albo według własnych zasad. Kiedy coś mu się mówi, on robi zupełnie coś innego. Żył zupełnie poza zespołem - powiedział Cellino. - Przecież nie jest już dzieckiem. Ma 30 lat - dodał.

Brescia zajmuje ostatnie miejsce w Serie A. Na 12 kolejek przed zakończeniem rozgrywek traci dziewięć punktów do Genui, zajmującej pierwszą bezpieczną pozycję. Liga we Włoszech zostanie wznowiona 20 czerwca. Tydzień wcześniej odbędą się mecze Pucharu Włoch.



Balotelli urodził się Palermo, ale dorastał w Brescii. Przyszedł do tego klubu, by "spełnić marzenie swojego ojca". Tu, chciał w spokoju zakończyć karierę. Ale 36-krotny reprezentant Włoch po raz kolejny nie potrafił okiełznać swojego charakteru. Z tego powodu w żadnym klubie długo nie zagrzał miejsca. A grał w: Interze Mediolan, Manchesterze City, AC Milan, Liverpoolu, Nicei i Marsylii. Wszędzie stwarzał problemy.

Roberto Mancini nazwał go kiedyś "szaleńcem", na co Mario odpowiedział, że "czasami robi w życiu dziwne rzeczy". Kłócił się z trenerami, odizolowywał się od drużyny, wywoływał skandale. Za każdym razem znajdował się jednak klub, który chciał go zatrudnić. Jak będzie tym razem?

ok