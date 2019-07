Krzysztof Piątek może doczekać się poważnego konkurenta w walce o podstawowy skład w AC Milan. Jego klub interesuje się sprowadzeniem Mariano Diaza z Realu Madryt.

Mariano przed rokiem wrócił do Realu po udanym sezonie w Olympique Lyon. "Królewscy" wydali na 25-letniego dziś piłkarza nieco ponad 21 milionów euro, ale inwestycja się nie spłaciła. Napastnik miał problemy z kontuzjami i nie podjął poważnej rywalizacji o podstawowy skład z Karimem Benzemą.

Cztery bramki Mariano to zdecydowanie za mało nawet jak na oczekiwania wobec rezerwowego napastnika Realu. A tego lata klub z Madrytu sprowadził z Eintrachtu Frankfurt Lukę Jovicia i Mariano będzie miał jeszcze mniejsze szanse na grę.



Sytuację piłkarza z dominikańskim paszportem bacznie obserwują włoskie kluby. Największe zainteresowanie sprowadzeniem piłkarza wykazują AS Roma i Milan. Klub z Rzymu na razie odstrasza jednak pensja zawodnika, który zarabia w Madrycie ok. pięciu milionów euro za sezon.



Milan widzi w Mariano szansę na wzmocnienie ataku, który wiosną opierał się na Krzysztofie Piątku. Choć napastnik z Dominikany zawiódł w Madrycie, wcześniej świetnie spisywał się we Francji - w rok strzelił dla Lyonu 21 goli. Milan sonduje możliwość wypożyczenia piłkarza, ale na razie na transfer nie jest zdecydowany sam Mariano.



Zawodnik chce podjąć walkę o pozostanie w Realu - jego przyszłość powinna rozstrzygnąć się pod koniec okresu przygotowawczego. Wówczas Zinedine Zidane zdecyduje, czy znajdzie dla Mariano miejsce w drużynie.





Zdjęcie Mariano Diaz zastanawia się nad zmianą klubu / Denis Doyle - UEFA / Contributor / Getty Images

