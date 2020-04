Coraz więcej wskazuje na to, że Zlatan Ibrahimović nie zabawi na dłużej w AC Milan. Marco Simone, były piłkarz drużyny z Mediolanu, twierdzi, że sprzedaż Krzysztofa Piątka była zdecydowanie zbyt pochopna.

Przypomnijmy, że Piątek - po znakomitym okresie w Genoi - został kupiony przez Milan za 35 mln euro. Wiosną 2019 roku szło mu bardzo dobrze - zdobył 11 bramek i był bliski zagwarantowania Milanowi powrotu do Ligi Mistrzów.

Jesienią jednak Piątek złapał zadyszkę, podobnie zresztą jak cała drużyna. Włodarze "Rossonerich" szybko uznali, że najlepszym wyjściem będzie zakontraktowanie Zlatana Ibrahimovicia, a pozbycie się Piątka. Zwłaszcza, że były napastnik Cracovii już wcześniej zaczął przegrywać walkę o miejsce w składzie z Rafaelem Leao.



W trakcie pandemii koronawirusa "Ibra" wyjechał do Szwecji i coraz więcej źródeł donosi, że wcale nie pali mu się, by powrócić do Włoch. Ze środowiska napastnika zaczęły napływać sygnały, że ten szuka rozwiązania, które pozwoliłoby mu na zerwanie umowy z Milanem.



- Nie zwątpiłbym tak szybko w Piątka. Jeśli Ibrahimović odejdzie, Milan straci środkowego napastnika - mówi Marco Simone, cytowany przez hiszpańskiego "Asa".



- Zostawiłbym też Rafaela Leao. Ma siłę i talent - ocenił Simone.



Najlepszym strzelcem Milanu w sezonie 2019/20 jest Ante Rebić - strzelec siedmiu bramek, wyprzedzając... lewego obrońcę, Theo Hernandeza (sześć bramek). Na trzecim miejscu z pięcioma trafieniami wciąż plasuje się Piątek (od stycznia zawodnik Herthy), a także Hakan Calhanoglu. Ibrahimović strzelił cztery gole, Leao - tylko dwa.

