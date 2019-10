Zmiana na stanowisku trenera piłkarzy Milanu! Mediolański klub poinformował, że zakończył współpracę z Marco Giampaolo. Szkoleniowiec stracił posadę po zaledwie siedmiu kolejkach Serie A.

Giampaolo trafił do Milanu po zakończeniu minionego sezonu, żeby odmienić oblicze zespołu. Mediolańczycy mieli grać nie tylko skutecznie, ale także widowiskowo. Tymczasem drużyna rozczarowuje. Gra słabo i zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli z trzema zwycięstwami i czterema porażkami na koncie.

Ogłoszenie nowego szkoleniowca spodziewane jest w najbliższych godzinach.



Włoskie media informowały, że głównym faworytem do objęcia posady trenera Milanu był Luciano Spalletti. Według "La Gazzetta dello Sport" uzgodnił nawet kontrakt z mediolańskim klubem, ale temat upadł, bo Spalletti wciąż ma ważny kontrakt z Interem i nie udało mu się go rozwiązać. Szefowie Milanu nie chcą jednak czekać i głównym faworytem do przejęcia drużyny jest Stefano Pioli.

"La Gazzetta dello Sport" podała we wtorek, że Milan zaoferował mu umowę do 2021 roku z pensją półtora miliona euro za sezon.

Część kibiców Milanu próbowała wpłynąć na władze klubu, aby zrezygnowały z pomysłu zatrudnienia Piolego, wyrażając swoją dezaprobatę w mediach społecznościowych. Fani chcieliby, żeby klub zatrudni trenera z najwyższej półki, tymczasem Pioli nie odnosił wielkich sukcesów jako trener.



Ostatnio prowadził Fiorentinę, z której odszedł w kwietniu i od tego czasu był bez pracy. Wcześniej był trenerem m.in. Bologny, Parmy, Sassuolo, Chievo, Lazio i Interu Mediolan.

"La Gazzetta dello Sport" przekonuje, że jego zatrudnienie może być strzałem w dziesiątkę w obecnej sytuacji Milanu. Pioli ma opinię "specjalisty od 'reanimacji', który potyka się dopiero, gdy ma wskoczyć na najwyższy schodek".

