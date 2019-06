AC Milan znalazł następcę Gennaro Gattuso. W środę klub poinformował, że nowym szkoleniowcem zespołu został Marco Giampaolo, który ostatnio prowadził Sampdorię Genua.

51-letni Włoch podpisał w Mediolanie dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Z Krzysztofem Piątkiem i jego kolegami spotka się 9 lipca, gdy Milan rozpocznie przygotowania do nowego sezonu.



Zatrudnienie Giampaolego nie jest niespodzianką - włoskie media od kilku tygodni donosiły, że to on jest faworytem do pracy na San Siro. W Milanie ma zarabiać dwa miliony euro rocznie.

Włoch na renomę w Serie A zapracował przede wszystkim w Sampdorii, którą prowadził przez trzy ostatnie sezony. Minione rozgrywki zakończył na dziewiątym miejscu, cztery pozycje za Milanem. Wcześniej pracował m.in. w Brescii, Empoli i Cagliari.

W Sampdorii prowadził trójkę Polaków - Dawida Kownackiego (wiosną wypożyczonego do Fortuny Duesseldorf), Bartosza Bereszyńskiego i Karola Linetty'ego. Według włoskich dziennikarzy Giampaolo ma nakłaniać Milan, by jeszcze tego lata sprowadził polskiego pomocnika.

Giampaolo zastąpił w Mediolanie Gattuso. Były pomocnik klubu z San Siro pracował z pierwszą drużyną Milanu przez półtora roku. W tym czasie poprowadził ją w 82 spotkaniach. Nie zdołał jednak wprowadzić jej do Ligi Mistrzów, na co w czerwono-czarnej części Mediolanu czeka się już pięć lat.



Zdjęcie Marco Giampaolo ma pożegnać się z Sampdorią / MARCO BERTORELLO / AFP

DG