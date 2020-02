​Hiszpańskie media donoszą, że roszada na trenerskim stanowisku w AC Milan jest już przesądzona. Dojdzie do niej najbliższego lata. Stefano Piolego zastąpić ma Marcelino Garcia Toral, przymierzany do tej posady ubiegłej jesieni.

Źródłem intrygujących informacji jest "El Mundo Deportivo". Według hiszpańskiego dziennika Marcelino ustalił warunki kontraktu z Paolo Maldinim, dyrektorem sportowym Milanu. Miało do tego dojść już półtora miesiąca temu. To tłumaczy, dlaczego główny zainteresowany tak beztrosko odrzucał inne oferty pracy, które otrzymał w ostatnim czasie.

Dla 54-letniego szkoleniowca będzie to pierwszy klub, który obejmie poza granicami Hiszpanii. Mimo że we Włoszech nie wszyscy dobrze go kojarzą, w ojczyźnie nie jest postacią anonimową. W minionym sezonie doprowadził Valencię do triumfu w krajowym pucharze. Wcześniej prowadził m.in. Sporting Gijon, Recreativo Huelva, Racing Santander, Real Saragossa, Sevillę i Villarreal.

Na San Siro Marcelino - pozostający bez pracy od września - zastąpi Stefano Piolego. Co ciekawe, Hiszpan brany był pod uwagę już w październiku, podobnie jak Luciano Spaletti. Wówczas żaden z nich nie doczekał się angażu w Mediolanie.

Mimo niedawnego pozyskania Zlatana Ibrahimovicia ekipa Milanu nadal spisuje się grubo poniżej oczekiwań. W tabeli plasuje się dopiero na 10. pozycji. W miniony weekend "Rossoneri" przegrali arcyprestiżowe derby Mediolanu z Interem (2-4).

UKi

