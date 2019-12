Zdaniem mediów z Półwyspu Iberyjskiego Juventus Turyn jest zainteresowany pozyskaniem Marca-Andre ter Stegena. To nienajlepsza wiadomość dla Wojciecha Szczęsnego, który miałby groźnego konkurenta.

O zainteresowaniu "Starej Damy" bramkarzem Barcelony poinformował kataloński dziennik "Mundo Deportivo". Poza włoskim klubem, o ter Stegena mają zabiegać też Bayern Monachium i Paris-Saint Germain.

Za niemieckiego bramkarza trzeba zapłacić Barcelonie 80 milionów euro. Żeby dostosować się do zasad Finansowego Fair Play, Juventus musiałby sprzedać jednego bądź dwóch zawodników. Spekuluje się, że mogliby to być Paulo Dybala i Adrien Rabiot.

Podstawowym bramkarzem Juventusu jest Wojciech Szczęsny. Klub jednak szuka bramkarza, bo umowa Gianluigiego Buffona wygasa z końcem sezonu. Przyjście ter Stegena mogłoby zachwiać pozycją Polaka.

Turyn to nie jedyny kierunek, gdzie może przenieść się niemiecki golkiper. Zainteresowane nim są też Bayern i PSG. W Monachium od 1 stycznia do zarządu wejdzie Olivier Kahn, który jest wielkim zwolennikiem talentu ter Stegena. Po sezonie, do zespołu ma jednak dołączyć bramkarz Schalke 04 Gelsenkirchen Alexander Nuebel, więc ten kierunek wydaje się mało prawdopodobny.

Ter Stegen nie pali się też do przejścia do PSG, które szuka klasowego bramkarza. Dla Niemca priorytetem jest pozostanie w Barcelonie. Zawodnik ma nadzieję na przedłużenie kontraktu obowiązującego do końca sezonu 2021/22.

