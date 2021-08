Locatelli okazał się jednym z największych beneficjentów przełożenia Euro 2020 na 2021 rok. Dopiero we wrześniu 2020 roku zadebiutował we włoskiej kadrze, a już w trakcie turnieju był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Włoch.

Środkowy pomocnik błysnął zwłaszcza w meczu fazy grupowej ze Szwajcarią, w którym zdobył dwie bramki.

Manuel Locatelli przejdzie do Juventusu Turyn

Swoją dobrą postawą Locatelli zapracował na zainteresowanie wielu klubów i wszystko wskazuje na to, że wkrótce dołączy do Juventusu. Według dziennikarza Fabrizio Romano sprawa jest już przesądzona.



Juventus ma zapłacić Sassuolo 35 mln euro plus ewentualne bonusy. Kontrakt ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku, a oficjalna wiadomość pojawić się w najbliższych dniach.

23-letni Locatelli jest wychowankiem Atalanty, ale jeszcze w młodzieżowych drużynach przeniósł się do AC Milan. Stamtąd w 2018 roku został wypożyczony do Sassuolo, które następnie wykupiło go za 14 mln euro.



Zdjęcie Radość reprezentacji Włoch. Na pierwszym planie Manuel Locatelli /RICCARDO ANTIMIANI /AFP

WG