W ostatnich tygodniach wydawało się, że przeprowadzka Manuela Locatellego z US Sasuolo do Juventusu Turyn to tylko formalność. Tego transferu chcą bowiem wszyscy - oba zespoły i sam piłkarz. Finalizacja transakcji jednak nie następuje.



Przedstawiciele zainteresowanych klubów odbyli pierwsze spotkanie w sprawie ustalenia szczegółów planowanej operacji. Efekt? Rozmowy zakończyły się fiaskiem. Będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.



Jak łatwo dociec, na przeszkodzie do pomyślnego zamknięcia sprawy stoją finanse. Sassuolo żąda za swojego zawodnika 40 mln euro. Tymczasem wiceprezes "Juve", Pavel Nedved, konsekwentnie twierdzi, że to zbyt wygórowana cena.

Manuel Locatlli kuszony przez Arsenal i Liverpool

Turyńczycy skłaniają się ku opcji wypożyczenia 23-latka z koniecznością późniejszego wykupu zawodnika. Sytuację komplikuje fakt, że w grze o pozyskanie reprezentanta Włoch cały czas pozostają kluby angielskie - Arsenal i Liverpool. Oba gotowe są uiścić należność za piłkarza w jednej transzy.

Locatelli zaliczył w finałach Euro 2020 pięć występów. W pierwszej fazie turnieju był graczem wyjściowej jedenastki, zastępując Marco Verattiego. W grupowym meczu ze Szwajcarią zdobył dwie bramki.



Nowy sezon Serie A rusza 21 sierpnia. "Stara Dama" pierwszy mecz rozegra dzień później. Jej wyjazdowym rywalem będzie Udinese.

