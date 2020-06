Nieudana przygoda Łukasza Teodorczyka z Udinese zdaje się dobiegać końca. Jak twierdzą włoskie media, polski napastnik może pozostać jednak na Półwyspie Apenińskim.

Łukasz Teodorczyk rozegrał do tej pory 25 spotkań w Udinese. Bilans polskiego napastnika kończy się na trafieniu i asyście. Jak twierdzi portal "Tuttoudinese", po zakończeniu sezonu zawodnik prawdopodobnie pożegna się z klubem.



Oprócz powrotu do Anderlechtu, włoskie media twierdzą, że Teodorczyk może pozostać we Włoszech. Zainteresowane jego usługami ma być drugoligowe Frosinone.



W klubie z środkowej części Włoch, miałby otrzymywać on więcej szans, bardzo istotnych dla Teodorczyka. Dziennikarze zwracają uwagę, że tylko w takim wypadku mógłby myśleć o grze w reprezentacji Polski.



Wcześniejsze doniesienia medialne mówiły, że byłym zawodnikiem m.in. Lecha Poznań zainteresowane jest również tureckie Goeztepe SK.