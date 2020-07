Bardzo dobrze spisali się polscy zawodnicy w 30. kolejce Serie A. Dwóch szczególnie przyczyniło się do zwycięstwa swoich drużyn. Chodzi o Łukasza Skorupskiego i Karola Linettego.

Bologna sensacyjnie wygrała na Giuseppe Meazza z Interem Mediolan 2-1. Polski bramkarz jeszcze przy stanie 0-1 obronił rzut karny wykonywany przez Lautara Martineza, a potem dobitkę w wykonaniu Roberta Gagliardiniego.

To była kluczowa sytuacja w tym meczu. Bologna nie została dobita, a potem sama zadała dwa ciosy.



"Skorupski był jak mur" - napisała La Gazzetta dello Sport", która przyznała mu notę 8 w skali dziesięciostopniowej.



Tylko pół punktu mniej otrzymał Linetty. Pomocnik Sampdorii Genua strzelił dwa gole, a jego klub pokonał SPAL 2013 3-0.



"Cieszę się z tych bramek. Ładniejsza? Pierwsza była trudniejsza do zdobycia, a po drugiej praktycznie rozstrzygnęliśmy sprawę" - powiedział Linetty, cytowany przez internetową stronę klubu.



"W drugiej połowie rywale postawili nam trudne warunki, ale zakończyło się po naszej myśli. Fizycznie czuję się dobrze. Teraz czeka nas rywalizacja w Bergamo, gdzie trafimy na silnego przeciwnika, ale chcemy wygrać" - dodał.



25-letni pomocnik w tym sezonie Serie A strzelił cztery gole, co jest indywidualnym rekordem w tej lidze. W sumie było to jego 11. trafienie w tych rozgrywkach. Do Sampdorii trafił w lipcu 2016 roku.



