Wszystko wskazuje na to, że nowym napastnikiem Juventusu Turyn zostanie Luis Suarez. Napastnik ma już dopinać ostatnie szczegóły przed transferem i stara się o nadanie włoskiego obywatelstwa. Jego przyjście do "Starej Damy" prawdopodobnie spowoduje, że Arkadiusz Milik i Edin Dżeko nie będą już w orbicie zainteresowań ekipy z Piemontu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wielka radość piłkarzy Juventusu. Odebrali mistrzowski puchar. Wideo © 2020 Associated Press

Jak podaje "La Gazzetta dello Sport" Juventus jest bardzo bliski pozyskania Luisa Suareza. Urugwajski napastnik ma przejść do "Starej Damy" na zasadzie wolnego transferu, tak jak miało to miejsce w przypadku przenosin Ivana Rakiticia do Sevilli. Zawodnik mógłby liczyć na dwuletni kontrakt i zarobki rzędu 10 milionów euro za sezon. Z ekonomicznego punktu widzenia operacja ta będzie bardziej opłacalna dla Juventusu niż pozyskanie Edina Dżeko z AS Roma.

Reklama

Suarez zmaga się obecnie z kwestiami biurokratycznymi, a jego celem jest otrzymanie włoskiego obywatelstwa. Żoną piłkarza jest obywatelka Włoch i aby otrzymał on paszport musi jeszcze zdać test językowy. Włoscy dziennikarze dodają, że Suarez rozpoczął procedurę nadania obywatelstwa już półtorej roku temu. Do egzaminu piłkarz ma przystąpić na początku przyszłego tygodnia.

Reprezentant Urugwaju dołączył do Barcelony w czerwcu 2014 roku. Napastnik łącznie wstąpił w 283 spotkaniach dla "Dumy Katalonii", podczas których zdobył 198 bramek i zaliczył 109 asyst.

Dołączenie Urugwajczyka do Juventusu prawdopodobnie zakończyłoby sagę transferową z poszukiwaniem nowego napastnika. Wcześniej na celowniku "Starej Damy" mieli się znajdować Arkadiusz Milik, Edin Dżeko czy Raul Jimenez.

Zobacz więcej doniesień o Serie A



PA