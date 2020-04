Saga transferowa z Arkadiuszem Milikiem w roli głównej trwa w najlepsze. Były dyrektor Juventusu - Luciano Moggi sądzi, że polski napastnik bardziej pasuje do klubu z Turynu niż były gracz Interu - Mauro Icardi.

Arkadiusz Milik nie znika z pierwszych stron gazet. Przyszłość polskiego napastnika nadal jest niepewna i coraz częściej łączy się go z różnymi klubami, również poza Półwyspem Apenińskim.



We Włoszech najbliżej pozyskania Milika ma być Juventus. "Stara Dama" szuka wzmocnienia ataku i wcześniej z turyńczykami łączono również obecnego napastnika PSG - Mauro Icardiego.



Argentyńczyk nie chce pozostać w Paryżu, a równie nieprawdopodobny jest jego powrót do Mediolanu. Icardi pozostaje w sporze z całym środowiskiem Interu i zapewne będzie musiał szukać nowego pracodawcy.



Były dyrektor generalny Juventusu Luciano Moggi twierdzi jednak, że Milik bardziej pasowałby do Juventusu niż Icardi:



- Obecnie ciężko przewidzieć co się stanie, ale nie widzę Icardiego w Juventusie. "Stara Dama" ma już Paulo Dybalę i Cristiano Ronaldo... To bardzo podobni zawodnicy - powiedział Moggi w wywiadzie dla włoskiej telewizji "Canale 21".



- Milik byłby bardziej odpowiedni dla "Juve". Oni potrzebują zawodnika, który cały czas operuje w polu karnym. Dla niego jednak również zagrożeniem mogą być Dybala i Ronaldo. Często schodzą do środka, a wątpliwe jest, że Juventus zagrał trójką z przodu - dodał.



Reprezentant Polski nie może porozumieć się z Napoli w sprawie nowego kontraktu. Zainteresowanie jego usługami mają wykazywać między innymi Juventus, Schalke czy Tottenham i Chelsea.



Milik może trafić do Anglii?



