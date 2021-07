Ariedo Braida, były działacz Barcelony, wyznał, że pod względem sportowym Lorenzo Insigne pasowałby do Barcelony. Piłkarz Napoli, podobnie, jak cała kadra Włoch, ma za sobą świetny turniej mistrzostw Europy.

"Insigne dojrzał"

- Insigne to gracz o idealnym profilu dla Barcelony. Dojrzał i się rozwinął. Wiele zespołów się teraz nim interesuje. I wiem, że podoba się przedstawicielom Barcy - zdradził Braida. Bardzo chwalił 30-letniego zawodnika. - Insigne ma odpowiednie umiejętności, by zrozumieć futbol Blaugrany - podkreślił.

Co ciekawe, nie oznacza to, że doradzałby Włochowi natychmiastowe przenosiny do stolicy Katalonii. - Na miejscu Insigne zostałbym w Napoli. Niech będzie ikoną tego zespołu. To jednak ryzykowne, by opuszczać miejsce, gdzie traktują cię jak króla - ocenił.

JK