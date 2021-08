O odejściu Locatellego z Sassuolo mówiło się jeszcze w trakcie trwania Euro 2020, z którego piłkarz wrócił jako mistrz "Starego Kontynentu". Gdy jednak turniej został zakończony, europejskie kluby ruszyły bardziej zdecydowanie z kolejnymi próbami zakontraktowania zawodnika.

Wiele mówiło się m.in. o zainteresowaniu Locatellim ze strony londyńskiego Arsenalu, teraz wygląda jednak na to - wbrew wcześniejszym doniesieniom prasowym - że w grze o podpis gracza pozostała już tylko jedna drużyna - i jest nią Juventus.



Juventus chce szybko sfinalizować transfer

Sam zawodnik ma nie widzieć dla siebie innej opcji niż dołączenie do zespołu z Piemontu - razem z resztą "Bianconerich" chce walczyć bowiem o najwyższe cele na krajowym podwórku i na arenach europejskich. Nim się to jednak stanie, Juventus i Sassuolo muszą dojść w końcu do porozumienia.



Według Fabrizio Romano "Juve" chce sfinalizować transakcję jeszcze w tym tygodniu - w związku z tym wyjedzie ze swoją ostateczną ofertą 35 mln euro. To jednak wciąż o pięć mln euro mniej niż chcieliby "Neroverdi" za swojego gracza - przynajmniej według informacji krążących jeszcze niedawno w mediach sportowych.



Wiele jednak wskazuje na to, że Sassuolo złagodzi swój kurs i przyjmie propozycję ze strony turyńczyków. Do ustalenia mają pozostawać ostateczne detale.

Manuel Locatelli zmieni otoczenie po trzech sezonach

Manuel Locatelli ma w swoim piłkarskim CV jeszcze m.in. występy w AC Milan. Zawodnikiem Sassuolo w pełnym wymiarze jest od lata 2019 roku - wcześniej był wypożyczony do tego klubu właśnie z Milanu.

Zdjęcie Manuel Locatelli prawdopodobnie już niebawem stanie się bohaterem transferu do "Juve" / Emilio Andreoli / Stringer / Getty Images

PaCze