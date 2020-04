Futbol na całym świecie zamarł z powodu pandemii koronawirusa, ale za to nie brakuje transferowych spekulacji. Jedna z nich brzmi wręcz sensacyjnie. As Barcelony może trafić do Interu Mediolan - tak przynajmniej twierdzi były prezydent klubu Massimo Moratti.

Ostatnio gorącym nazwiskiem na rynku transferowym jest Lautaro Martinez. 22-letni napastnik znalazł się na celowniku takich gigantów jak Barcelona, Real Madryt czy Manchester City. Zwłaszcza "Duma Katalonii" jest mocno zdeterminowana, żeby pozyskać Argentyńczyka.

Inter raczej pogodził się z tym, że Martineza straci i będzie chciał jak najwięcej zyskać na transferze. Według hiszpańskich mediów, Barcelona złożyła już nawet ofertę za snajpera, ale ta została odrzucona przez Włochów. Oprócz gotówki klub z Camp Nou proponował także oddanie do Mediolanu Juniora Firpo oraz Nelsona Semedo.



Były prezydent Interu Massimo Moratti uważa, że targi o Martineza mogą utorować drogę dla Messiego w przeciwnym kierunku. "Nie wierzę, żeby Messi był zakazanym snem. Może nigdy wcześniej nie było takiej okazji" - powiedział Moratti w Radio Rai.



Messi ma jeszcze rok ważny kontrakt z Barceloną i wydaje się, że kusi go nowe wyzwanie. "Jest na ostatnim etapie umowy i bez wątpienia sprowadzenie go na Giuseppe Meazza wymagałoby ogromnego wysiłku. Nie wiem, czy obecna sytuacja zmienia coś na lepsze czy na gorsze" - dodał Moratti.



"Ale myślę, że pod koniec roku zobaczymy dziwne rzeczy. Martinez to dobry chłopak, który dba o swoją karierę. Przekonamy się, czy jest częścią umowy, która ma przyciągnąć ważniejszych piłkarzy, takich jak Messi" - podkreślił były prezydent "Nerazzurrich".



W tym sezonie Messi wystąpił w 31 spotkaniach, w których strzelił 24 gole i zaliczył 16 asyst. Dorobek Martineza to 16 bramek i cztery asysty.

Zdjęcie Lionel Messi i Lautaro Martinez w reprezentacji Argentyny / AFP