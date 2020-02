- To jest normalne, że Ronaldo nadal strzela. Jest bardzo drapieżnym napastnikiem - stwierdził Lionel Messi. Portugalczyk jest obecnie jedną z najbardziej wyróżniających się postaci w Serie A i goni prowadzącego w strzeleckiej klasyfikacji Ciro Immobile.

Cristiano Ronaldo jest obecnie w znakomitej formie. Portugalczyk trafił do siatki w 10 ostatnich ligowych spotkaniach i pobił w ten sposób klubowy rekord Davida Trezegueta. Francuz był wcześniej piłkarzem, który zanotował najdłuższą serię spotkań z bramką występując w barwach "Starej Damy" (miał ich na swoim koncie 9).

Biorąc pod uwagę jedynie dorobek bramkowy, nieco gorzej spisuje się ostatnio Lionel Messi. Zawodnik Barcelony zdobył jedynie dwie bramki w minionych 9 spotkaniach ligowych, jednak w tym samym czasie zaliczył aż 7 asyst.

- To jest normalne, że Ronaldo nadal strzela. Jest bardzo drapieżnym napastnikiem. Uwielbia zdobywać bramki i potrafi strzelać gole zawsze kiedy gra - stwierdził Messi cytowany przez portal "Goal".

Ronaldo póki co ma na swoim koncie 20 bramek i brakuje mu sześciu trafień do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Serie A - Ciro Immobile. Portugalczyk zbliżył się również do czołówki piłkarzy walczących o "Złotego Buta" (tytuł najskuteczniejszego strzelca w Europie).

Przewodzi w nim napastnik Lazio, drugi jest Robert Lewandowski (23 trafienia), a podium zamyka Timo Werner i Ronaldo (po 20 bramek).

