Wicelider AC Milan i trzeci Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego postarają się w 28. kolejce zmniejszyć stratę do prowadzącego we włoskiej ekstraklasie piłkarskiej Interu Mediolan, który w ten weekend będzie pauzował. Jego mecz z Sassuolo przełożono z powodu pandemii.

Inter ma komfortową sytuację w drodze po pierwsze od 2010 roku "scudetto". W 27 spotkaniach zgromadził 65 punktów, a jego lokalny rywal ma 56. Juventus ma 55, ale rozegrał o jeden mecz mniej. Blisko są jeszcze Atalanta Bergamo - 52 pkt w 27 występach, Napoli - 50 w 26 i Roma - również 50 pkt, ale w 27 spotkaniach.

W czwartek Inter ogłosił, że łącznie czterech piłkarzy miało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Lokalne władze zdecydowały zatem o przełożeniu terminu planowanego na sobotę spotkania z Sassuolo.



Dzięki temu grupa pościgowa będzie mogła zmniejszyć stratę i uzyskać "psychologiczną przewagę" przed przerwą na mecze reprezentacji narodowych. Jednak w tym celu AC Milan i Juventus będą musiały pokonać w niedzielę ekipy mające w swoich kadrach Polaków - odpowiednio, Fiorentinę z bramkarzem Bartłomiejem Drągowskim oraz Benevento, którego środkowym obrońcą jest Kamil Glik.



Milan przystąpi do swojego spotkania po odpadnięciu z Ligi Europy - w dwumeczu 1/8 finału okazał się gorszy od Manchesteru United (1-1 i 0-1). Juventus pożegnał się natomiast w tej samej fazie z Ligą Mistrzów po porażce na wyjeździe z FC Porto 1-2 i zwycięstwie 3-2 po dogrywce w rewanżu. Później "Stara Dama" pokonała w Serie A Cagliari 3-1, a wszystkie bramki dla zwycięzców uzyskał Portugalczyk Cristiano Ronaldo.



"Po odpadnięciu z Champions League zareagowaliśmy na boisku. Musimy zewrzeć szyki i zachować poczucie jedności w drużynie; pokazać, że potrafimy grać i wierzymy do końca" - powiedział obrońca turyńczyków Giorgio Chiellini.



Z punktu widzenia walki o pierwszą czwórkę, premiowaną awansem do Ligi Mistrzów, ciekawie zapowiada się inne niedzielne spotkanie, pomiędzy Romą a Napoli w Rzymie. W zespole gości prawdopodobnie wystąpi Piotr Zieliński.



Goście przystąpią do tego meczu w lepszych nastrojach po ubiegłotygodniowym zwycięstwie nad AC Milan 1-0. Roma przegrała natomiast z Parmą 0-2, za to w czwartek przypieczętowała awans do ćwierćfinału Ligi Europy. To ostatni włoski klub wciąż w walce w międzynarodowych pucharach.

