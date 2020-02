Dymisja Leonardo Sempliciego to efekt 16. porażki w tym sezonie. Do zmiany szkoleniowca doszło w klubie, w którym występuje trzech Polaków. Barwy SPAL 2013 reprezentują obecnie Thiago Cionek, Bartosz Salamon i Arkadiusz Reca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. SPAL - Sassuolo 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

SPAL plasuje się aktualnie na ostatnim miejscu w Serie A i do bezpiecznej lokaty traci siedem punktów. Misję ratowania zespołu przed degradacją powierzono Luigiemu Di Biagio. To były reprezentant Włoch, wicemistrz Europy z 2000 roku, dla którego największym wyzwaniem trenerskim było do tej pory prowadzenie kadry Włoch U-21.

Reklama

Roszada nie została jeszcze ogłoszona oficjalnie. Umowa zostanie podpisana dzisiaj. Z klubem żegna się trener, który pracował w nim od 2014 roku. Doprowadził drużynę z Serie C do elity włoskiej piłki.

Czara goryczy przelała się jednak w niedzielę, gdy ekipa SPAL doznała szóstej porażki w siedmiu ostatnich kolejkach. Domowe starcie z Sassuolo zakończyło się wynikiem 1-2. Zwycięska bramka dla gości padła w ostatniej minucie spotkania.

Przez 90 minut na murawie przebywał Reca, ustawiony na pozycji lewego pomocnika. Cionek i Salamon cały mecz obejrzeli z ławki rezerwowych.

UKi

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz





Zdjęcie Luigi Di Biagio / AFP