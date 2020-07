Niespodziewane rozstrzygnięcie w Serie A. Lazio Rzym sensacyjnie straciło punkty w konfrontacji z Lecce. Wicelider przegrał na wyjeździe 1-2 i jego szanse na dogonienie Juventusu drastycznie zmalały.

31. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-07 19:30 | Stadion: Stadio Comunale Via del Mare | Arbiter: F. Maresca 2 1 US Lecce Lazio Rzym Strakosha Acerbi Patric Radu Lazzari Alberto Parolo Leiva Caicedo Immobile Jony Gabriel Calderoni Donati Lucioni Paz Falco Saponara Barák Mancosu Petriccione Babacar SKŁADY US Lecce Lazio Rzym 56′ 56′ Vasconelos Ferreira Gabriel Thomas Strakosha Marco Calderoni Francesco Acerbi 43′ 43′ Giulio Donati 90′ 90′ Patricio Gabarron 47′ 47′ Fabio Lucioni 44′ 44′ 46′ 46′ Ştefan Daniel Radu Nehuén Mario Paz 85′ 85′ Manuel Lazzari 72′ 72′ Filippo Falco Romero Alconchel Luis Romero 59′ 59′ Riccardo Saponara 70′ 70′ Marco Parolo Antonín Barák 46′ 46′ Lucas Pezzini Leiva 45′ (k.) 45′ (k.) Marco Mancosu 5′ 5′ 22′ 22′ Felipe Caicedo 65′ 65′ 72′ 72′ Jacopo Petriccione 81′ 81′ Ciro Immobile 30′ 30′ 52′ 52′ Khouma Babacar 46′ 46′ Jonathan Rodríguez Menéndez REZERWOWI Razvan Sava Guido Guerrieri Mauro Vigorito Silvio Proto Christian Dell'Orco Djavan Anderson Ilario Monterisi Luca Falbo 72′ 72′ Andrea Rispoli 46′ 46′ Jordan Zacharie Lukaku 72′ 72′ Alessandro Deiola Bartolomeu Jacinto Quissanga 52′ 52′ Žan Majer 46′ 46′ Luiz Felipe Ramos Marchi Sergio Maselli Denis Vavro Jewhen Szachow 70′ 70′ Danilo Cataldi 59′ 59′ Diego da Silva Farias 46′ 46′ Sergej Milinković-Savić Salvatore Rimoli André Anderson Pomilio Lima da Silva Brayan Emanuel Vera Ramírez 85′ 85′ Bobby Adekanye

Ostatnie dni są ciężkie dla ekipy z Wiecznego Miasta. W sobotę rzymianie zostali wypunktowani na własnym boisku przez Milan (0-3), a teraz nie dali rady outsiderowi Serie A. Ekipa Lecce przed tym spotkaniem znajdowała się w strefie spadkowej.

Mimo różnicy klas, to gospodarze mogli świętować po końcowym gwizdku, odnosząc arcyważne zwycięstwo.

Spotkanie zaczęło się zgodnie z przewidywaniami, od objęcia prowadzenia przez Lazio. Już w 5. minucie na listę strzelców wpisał się Felipe Caicedo. Z czasem okazało się jednak, że były to miłe złego początki.

Warto odnotować, że to gospodarze pierwsi trafili do siatki, ale gol w 2. min Marco Mancosu po wideoweryfikacji nie został uznany z powodu zagrania ręką.



Kolejnych trafień gospodarzy już nie dało się zakwestionować. W 30. min ze swoich powinności wywiązał się napastnik Khouma Babacar, a tuż po zmianie stron miejscowych na prowadzenie wyprowadził Fabio Lucioni.



STATYSTYKI US Lecce Lazio Rzym 2 1 Posiadanie piłki 39% 61% Strzały 9 17 Strzały na bramkę 4 11 Rzuty rożne 3 14 Faule 6 9 Spalone 0 3

Wygrana Lecce powinna być jeszcze bardziej okazała, gdyby w piątej minucie doliczonego czasu do pierwszej połowy rzut karny wykorzystał Mancosu. Pomocnik jednak zmarnował "jedenastkę", kopiąc piłkę nad poprzeczką. Ostatnie sekundy goście kończyli w osłabieniu po tym, jak w 93. min czerwoną kartką ukarany został Patric Gabarron za niesportowe zachowanie.

Po tej porażce strata Lazio do liderującego Juventusu nadal wynosi siedem punktów.

US Lecce Lazio Rzym 2 1 DO PRZERWY 1-1 K. Babacar 30' F. Lucioni 47' F. Caicedo 5'

Zdjęcie Radość piłkarzy Lecce / Getty Images

