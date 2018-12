Dwa gole w doliczonym czasie gry, czerwona kartka dla Bartosza Bereszyńskiego i ogromne emocje do ostatniej chwili – mecz Lazio z Sampdorią zakończył się remisem 2-2. Na boisku pojawili się trzej Polacy.

Do 79 minuty goście prowadzili 1-0 po golu Quagliarelli. I wtedy się zaczęło! Wyrównał się Acerbi, ale to był dopiero wstęp do niezwykle emocjonującej końcówki. W 90. minucie żółtą kartką został ukarany Karol Linetty, za chwilę drugą żółtą zobaczył też Bartosz Bereszyński i musiał zejść z boiska (obydwaj grali od początku meczu).

Już w czwartej minucie doliczonego czasu sędzia, po konsultacji z VAR, przyznał karnego gospodarzom. Pewnie wykorzystał go Immobile. Wówczas jeszcze raz zerwali się goście. Saponara wyrównał w 99. minucie!

W drugiej połowie pojawił się na boisku trzeci z Polaków Dawid Kownacki, który asystował przy golu Saponary.



Lazio - Sampdoria 2-2 (0-1)

0-1 Quagliarella (21.)

1-1 Acerbi (79.)

2-1 Immobile (90.+6)

2-2 Saponara (90.+9)