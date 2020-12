Lazio Rzym pokonało SSC Napoli 2-0 (1-0) w ramach 13. kolejki Serie A. Całe spotkanie w barwach neapolitańskiej drużyny rozegrał polski pomocnik Piotr Zieliński.

Niżej sklasyfikowane w ligowej tabeli Lazio rozpoczęło mecz lepiej, czego dowodem było szybkie trafienie na 1-0 autorstwa Ciro Immobile. Włoski snajper zdobył tym sposobem 12 bramkę w 13 występach we wszystkich rozgrywkach, licząc mecze od października.

W czołowych pięciu ligach Europy tylko Robert Lewandowski, Erling Haaland, Mo Salah i Cristiano Ronaldo mogą pochwalić się lepszym bilansem bramkowym. Gol strzelony przez Immobile był jedynym w pierwszej połowie. W jednej z akcji w pierwszej części meczu błysnął Piotr Zieliński.

Polak uderzał w kierunku bramki rywali po koźle, ale poza tą sytuacją był niewidoczny. W samej tylko pierwszej połowie sędzia pokazał pięć żółtych kartek. W paru momentach, można było się spodziewać, że arbiter sięgnie po czerwony "kartonik".

Pepe Reina, stojący między słupkami bramki Lazio, spisał się świetnie w pierwszej połowie. Golkiper obronił uderzenia Zielińskiego i Fabiana Ruiza, dzięki czemu jego drużyna mogła długo cieszyć się z prowadzenia.



W 56. minucie gospodarze podwyższyli na 2-0. Katastrofalne zagranie Mario Ruia zostało przechwycone przez przeciwników. Piłka jak po sznurku została dostarczona do Luisa Alberto, który technicznym strzałem w długi róg umieścił futbolówkę w siatce. Asystę zanotował Immobile.



W końcówce po jednym z fauli Piotr Zieliński trzymał się za mięsień uda, ale nie był to uraz, który zmusił go do opuszczenia placu gry. W drugim ligowym meczu z rzędu Napoli nie zdobyło choćby jednej bramki. To także pierwsza seria porażek ekipy spod Wezuwiusza w obecnym sezonie Serie A.

Lazio Rzym - SSC Napoli 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Ciro Immobile (9), 2-0 Luis Alberto (56)



13. kolejka Włochy - Serie A

2020-12-20 20:45 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Daniele Orsato 2 0 Lazio Rzym SSC Napoli Ospina Di Lorenzo Maksimović Koulibaly Rui Ruiz Politano Lozano Bakayoko Zieliński Petagna Reina Felipe Radu Hoedt Lazzari Milinković-Savić Alberto Marušić Escalante Immobile Caicedo SKŁADY Lazio Rzym SSC Napoli Jose Manuel Reina David Ospina 85′ 85′ Luiz Felipe Ramos Marchi Giovanni Di Lorenzo Ştefan Daniel Radu Nikola Maksimović 11′ 11′ Wesley Hoedt 30′ 30′ 55′ 55′ Kalidou Koulibaly 90′ 90′ Manuel Lazzari 64′ 64′ Silva Duarte Mario Rui 85′ 85′ Sergej Milinković-Savić Fabián Ruiz Pena 56′ 56′ Romero Alconchel Luis Romero 55′ 55′ Matteo Politano Adam Marušić 13′ 13′ 74′ 74′ Hirving Lozano 24′ 24′ 80′ 80′ Gonzalo Escalante 64′ 64′ Tiemoué Bakayoko 9′ 9′ 42′ 42′ 80′ 80′ Ciro Immobile Piotr Zieliński 67′ 67′ Felipe Caicedo Andrea Petagna REZERWOWI Marco Alia Nikita Contini Baranovsky Thomas Strakosha Alex Meret Djavan Anderson 64′ 64′ Faouzi Ghoulam Nicolò Armini Elseid Hysaj Damiano Franco 74′ 74′ Kévin Malcuit 85′ 85′ Patricio Gabarron 55′ 55′ Kostas Manolas Enzo Sandro Sédjro Kouêmahô Adeagbo Amir Rrahmani 85′ 85′ Jean-Daniel Akpa Diego Demme 80′ 80′ Danilo Cataldi 55′ 55′ Eljif Elmas 80′ 80′ Andreas Hoelgebaum Pereira 64′ 64′ 75′ 75′ Stanislav Lobotka 67′ 67′ Vedat Muriqi Fernando Llorente

STATYSTYKI Lazio Rzym SSC Napoli 2 0 Posiadanie piłki 39,8% 60,2% Strzały 12 8 Strzały na bramkę 4 6 Rzuty rożne 4 9 Faule 12 8 Spalone 2 1

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz





