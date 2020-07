W 35. kolejce Serie A Lazio Rzym pokonało Cagliari 2-1. W drużynie gości zagrał Sebastian Walukiewicz, ale nie zdołał powstrzymać Ciro Immobilego, który zdobył 31. bramkę w sezonie i w klasyfikacji Złotego Buta goni Roberta Lewandowskiego

Immobile miał świetną sytuację już w 18. minucie, ale uderzył nad bramką. Później naciskało Cagliari i tuż przed przerwą objęło prowadzenie. Po strzale Giovanniego Simeone piłka odbiła się od obrońcy i wpadła do siatki.

Lazio szybko odpowiedziało. Zaraz po wznowieniu gry bramkę zdobył Siergiej Milinković-Savić.

W 56. minucie kolejną świetną okazję miał Immobile. Tym razem, po interwencji Alessio Cragno, piłka odbiła się od słupka.

Cztery minuty później nikt już nie był w stanie zatrzymać napastnika Lazio. Wbiegł w pole karne i precyzyjnym strzałem w "długi" róg dał swojemu zespołowi prowadzenie.

Tym samym w klasyfikacji Złotego Buta Włoch zbliżył się do Roberta Lewandowskiego. Traci do Polaka tylko trzy trafienia, a do zakończenia Serie A pozostały jeszcze trzy kolejki.

31 bramka Włocha przesądziła o zwycięstwie rzymian. Dzięki temu Lazio umocniło się na czwartym miejscu i ma punkt straty do Interu Mediolan.

MP



