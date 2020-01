Drugi sobotni mecz 19. kolejki Serie A był zdecydowanie jednym z najciekawszych spotkań tej serii gier. Lazio pokonało Napoli 1-0 po dość kuriozalnej bramce. Ciro Immobile wykorzystał błąd Davida Ospiny i zdobył jedyną bramkę w tym meczu. Na boisku w drużynie Napoli zagrali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, który zaprezentował się całkiem dobrze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. SSC Napoli - Inter Mediolan 1-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Lazio po niezbyt udanym starcie sezonu złapało wiatr w żagle i podopieczni Simone Inzaghiego są obecnie jedną z najefektowniej grających drużyn w Serie A. "Biancocelesti" punktują bardzo pewnie i jako jedynej drużynie w lidze udało im się aż dwukrotnie pokonać Juventus. Najpierw w meczu ligowym, a potem w spotkaniu o superpuchar Włoch.



Oba mecze rzymianie wygrali 3-1, a Gianluigi Buffon w jednym z niedawnych wywiadów dla "Corriere dello Sport" chwalił grę Lazio, które jako jedna z nielicznych drużyn przełamała pucharowy monopol Juve.



Zadanie przed którym stoi pogrążone w kryzysie Napoli jest zatem bardzo ciężkie. Drużyna z Kampanii nadal nie może wrzucić na wyższy bieg i gry "Azzurrich" gwałtownie nie odmieniła również zmiana trenera. Gennaro Gattuso trenuje Napoli od trzech spotkań i tylko raz udało mu się odnieść zwycięstwo (w meczu z Sassuolo 2-1).



W ostatnim spotkaniu ekipa włoskiego trenera musiała uznać wyższość Interu i na stadio San Paolo przegrała aż 1-3. Jednym z najlepszych zawodników "Azzurrich" jest Arkadiusz Milik. Polski napastnik strzelił przeciwko "Nerazzurrim" i na swoim koncie ma już 10. bramek.



Kibice Lazio zaprezentowali przed spotkaniem efektowną oprawę, związaną z 120 urodzinami rzymskiego klubu. Obchody rozpoczęły się 8 stycznia od iluminacji na jednym z symboli Rzymu - zamku Sant'Angelo.



Spotkanie od pierwszych minut było rozgrywane w całkiem szybkim tempie. Piłkarze obu ekip starali się kreować grę i pomimo początkowej optycznej przewagi Lazio, w 9. minucie szansę na oddanie strzału miał Milik. Próba polskiego napastnika została jednak zablokowana przez obrońców "Biancocelestich".



W kolejnych fragmentach meczu szybkość gry nieco spadła i na boisku widzieliśmy zdecydowanie za mało konkretów. Serca kibiców zgromadzonych na stadionie mogły zabić mocniej tylko gdy Felipe Caicedo odebrał piłkę Fabianowi Ruzowi nieopodal pola karnego Napoli i chwilę potem podczas strzału Lorenzo Insigne z rzutu wolnego. Obie sytuacji nie przyniosły jednak zmiany wyniku.



Gospodarze przycisnęli dopiero w końcówce pierwszej połowy. Najpierw Luis Alberto oddał strzał z dystansu, a po chwili dość anemicznie główkował Caicedo. Piłkę po uderzeniu wybił Mario Rui i trafiła ona na nogę Sergeja Milinkovicia-Savicia. Serb huknął bez zastanowienia jednak nie zdołał jej czysto uderzyć.



W drugiej części meczu przebieg spotkania gwałtownie nie zmienił się i gra toczona była głównie w środkowej strefie boiska. Na pierwszą groźną sytuację piłkarze kazali poczekać nam aż do 67. minuty. Piotr Zieliński popędził boczną strefą boiska i oddał groźny strzał z dystansu, po którym piłka odbiła się od słupka. Lazio zareagowało błyskawicznie i już po chwili próbę Alberto zablokowali defensorzy "Azzurrich".



W 75. minucie Insigne otrzymał dobre prostopadłe podanie i znalazł się z piłką w polu karnym. Reprezentant Włoch oddał strzał, który udało się sparować Thomasowi Strakoshy. Lazio nie dało się zepchnąć do defensywy i kilka minut później podwyższyło wynik spotkania. David Ospina spróbował kiwać się we własnym polu karnym i Ciro Immobile zdołał mu odebrać piłkę. Włoski napastnik momentalnie uderzył, a pędząca futbolówka odbiła się od Giovanniego Di Lorenzo i wpadła do bramki.



Napoli rozwścieczone utratą bramki spróbowało odpowiedzieć tuż przed zakończeniem meczu. Milinković-Savić źle wybił piłkę po dośrodkowaniu z bocznej strefy boiska i ta trafiła pod nogi Insigne. Skrzydłowemu "Azzurrich" udało się oddać groźny strzał, lecz na posterunku stał Strakosha i pewnie sparował futbolówkę.



Dla Lazio była to 10 wygrany mecz z rzędu. Podopieczni Inzaghiego pobili w ten sposób rekord Svena-Goerana Erikssona z sezonu 1998/1999. Dzięki trafieniu Immobile, włoski napastnik ma na swoim koncie 20 bramek i wyprzedził w klasyfikacji Złotego Buta Roberta Lewandowskiego.



PA



19. kolejka Włochy - Serie A

2020-01-11 18:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: D. Orsato Lazio Rzym SSC Napoli 1 0 DO PRZERWY 0-0 C. Immobile 82'

1 0 Lazio Rzym SSC Napoli Strakosha Acerbi Radu Felipe Lazzari Alberto Lulić Milinković-Savić Leiva Caicedo Immobile Ospina Di Lorenzo Hysaj Manolas Rui Allan Ruiz Zieliński Callejón Milik Insigne SKŁADY Lazio Rzym SSC Napoli Thomas Strakosha David Ospina Francesco Acerbi Giovanni Di Lorenzo Ştefan Daniel Radu Elseid Hysaj Luiz Felipe Ramos Marchi 38′ 38′ Kostas Manolas 27′ 27′ Manuel Lazzari 85′ 85′ Silva Duarte Mario Rui 90′ 90′ Romero Alconchel Luis Romero 84′ 84′ Marques Loureiro Allan 41′ 41′ Senad Lulić Fabián Ruiz Pena Sergej Milinković-Savić Piotr Zieliński 81′ 81′ Lucas Pezzini Leiva 88′ 88′ Jose Callejon 64′ 64′ Felipe Caicedo Arkadiusz Milik 82′ 82′ Ciro Immobile 90′ 90′ Lorenzo Insigne REZERWOWI Guido Guerrieri Antonio Pio Daniele Silvio Proto Orestis Karnezis Patricio Gabarron Sebastiano Luperto Bartolomeu Jacinto Quissanga Lorenzo Tonelli Jorge Filipe Soares Silva 88′ 88′ Eljif Elmas 81′ 81′ Valon Berisha Gianluca Gaetano 64′ 64′ Danilo Cataldi 84′ 84′ Fernando Llorente André Anderson Pomilio Lima da Silva 90′ 90′ Hirving Lozano Bobby Adekanye 90′ 90′ Jonathan Rodríguez Menéndez

STATYSTYKI Lazio Rzym SSC Napoli 1 0 Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 13 11 Strzały na bramkę 7 6 Rzuty rożne 6 6 Faule 9 8 Spalone 3 0